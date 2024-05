Yellowstone, Kevin Costner: 'Sulla mia uscita solo bugie, la verità è che mi hanno cambiato il contratto'

Nel corso di un'intervista concessa a Deadline, Kevin Costner ha parlato per la prima volta della sua brusca uscita di scena da Yellowstone, di cui è stato il personaggio protagonista in tutte le stagioni fino alla prima parte della quinta.

Lo show, che ha debuttato nel 2018, è incentrato sul personaggio di Costner, John Dutton, e sulla sua famiglia, che lotta per proteggere il proprio ranch di bestiame dagli estranei. La seconda parte della quinta stagione, sarà l'ultima per lo show e il debutto è previsto per novembre.

La serie è stata acclamata dalla critica, ma non è stata priva di problemi: Costner è stato notoriamente coinvolto in una disputa contrattuale, che ha portato alla sua uscita di scena prima degli episodi finali.

Yellowstone 5: una scena della serie

La versione di Kevin

Nell'intervista, Costner ci ha tenuto a precisare che quello che è stato detto finora sulla vicenda sono state solo bugie:

"Beh, nell'ultimo anno non mi sono sentito bene, visto il modo in cui ne hanno parlato. Sono state dette bugie. Quindi ora parlo un po' di quella che è stata la vera verità. Ho fatto un contratto per le stagioni cinque, sei e sette. A febbraio, dopo una trattativa di due o tre mesi, hanno fatto un altro contratto. Invece delle stagioni sei e sette, erano 5A e 5B, con la sesta come opzione. Non sono riusciti a realizzarle. Le riprese di Horizon erano nel mezzo, ma Yellowstone aveva la precedenza. Ho inserito [Horizon] negli spazi, ma loro continuavano a spostare le date".

In base ai commenti di Costner, sembra che l'attore abbia apprezzato il periodo trascorso in Yellowstone, ma che non sia riuscito a dare priorità allo show a causa dei continui cambiamenti di programma. L'attore ha ammesso di essere disponibile a tornare, ma i conflitti dietro le quinte hanno impedito di trovare un accordo.

Inizialmente sembrava che il lavoro di Costner in Horizon: An American Saga fosse in gran parte responsabile della sua improvvisa uscita di scena da Yellowstone, ma ora l'attore ha fatto un po' più di chiarezza.