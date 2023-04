Yellowstone: il cast originale diserta il PaleyFest, confermato lo spinoff con Matthew McConaughey

Il cast e il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, disertano il PaleyFest all'ultimo minuto per via del dramma sul futuro di Kevin Costner, mentre arriva la conferma che lo spinoff con Matthew McConaughey si farà.

Il dramma di Yellowstone prosegue mentre arriva la conferma ufficiale dell'arrivo di uno spinoff interpretato da Matthew McConaughey. Nel frattempo, il cast principale di Yellowstone, insieme al creatore Taylor Sheridan, ha disertato all'ultimo minuto il PaleyFest di Los Angeles.

Circa 30 minuti prima dell'inizio del red carpet al Dolby Theatre di Hollywood, la stampa ha ricevuto un foglio di suggerimenti con solo quattro nomi di membri del cast: Josh Lucas, Wendy Moniz, Mo Brings Plenty e Dawn Olivieri. Anche il presidente dello sviluppo della Paramount Network Keith Cox ha partecipato, ma senza rilasciare dichiarazioni.

L'elenco originale di coloro che avrebbero dovuto essere presenti includeva Taylor Sheridan e il produttore esecutivo David Glasser, oltre alle star dello show Kevin Costner, Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Wes Bentley, Gil Birmingham e Jacki Weaver. A Variety è stato detto che il cast non poteva partecipare per via di impegni pregressi.

Yellowstone 3: Kevin Costner a cavallo in una scena della terza stagione

Anche i fan di Yellowstone che avevano acquistato il biglietto della manifestazione sono rimasti sorpresi delle defeziini dell'ultimo minuto. L'elenco del cast non è mai stato aggiornato sul sito web del PaleyFest.

"Sì, avendo pagato più di 100 dollari a biglietto, sono inferocito. ci hanno spinto all'acquisto e poi hanno modificato il programma. La gente sta uscendo", ha twittato un membro del pubblico sabato sera all'inizio del panel. Un altro ha chiesto: "Ci saranno rimborsi per #yellowstone #PaleyFest? Abbiamo guidato per due ore fino al cast perché ci hanno detto che il cast sarebbe stato qui. Che fregatura".

Yellowstone: Ben Affleck e l'ossessione di Jennifer Lopez per la serie TV: "Mi disturba"

Durante il red carpet, il cast presente ha confermato che le riprese della seconda metà della quinta stagione, che dovrebbe andare in onda in estate su Paramount Network, non sono ancora iniziate e non è stata data loro una data di inizio.

All'inizio del panel, Keith Cox si è detto "molto fiducioso" che Kevin Costner sia ancora impegnato nella serie e spera che la produzione inizi presto.

Nel frattempo, il presidente di ViacomCBS Chris McCarthy ha confermato all'Hollywood Reporter la produzione di uno spinoff interpretato da Matthew McConaughey. La serie spinoff sarà realizzata "sia nel caso che Kevin Costner torni nei panni di John Dutton per la seconda parte della quinta stagione sia che abbandoni lo show".