Yellowstone: Ben Affleck e l'ossessione di Jennifer Lopez per la serie TV: "Mi disturba"

Ben Affleck ha rivelato che Jennifer Lopez è ossessionata da Yellowstone, la serie televisiva con Kevin Costner. L'attore ha svelato che la passione della moglie per il progetto di Paramount Network lo disturba perchè J.Lo è attratta dalla storia d'amore tra Rip Wheeler e Beth Dutton.

Recentemente, Ben Affleck e Matt Damon hanni partecipato al "The Bill Simmons Podcast" per promuovere il loro prossimo film Air e Ben ha rivelato che Jennifer Lopez è un'appassionata di Yellowstone. L'attore ha spiegato che la moglie è particolarmente attratta da due personaggi della serie, Rip Wheeler e Beth Dutton, interpretati da Cole Hauser e Kelly Reilly, e dalla loro relazione.

In Yellowstone, Hauser interpreta il caposquadra del ranch, mentre Kelly interpreta l'unica figlia del protagonista John Dutton, interpetato da Kevin Costner. Nelle cinque stagioni del dramma, gli spettatori hanno visto, attraverso flashback, la relazione ventennale della coppia, culminata nel loro matrimonio improvvisato nel finale della quarta stagione.

"Sono un po' preoccupato dal fatto che a mia moglie piaccia davvero Yellowstone", ha scherzato Affleck. Ben conosce molto bene Cole, i due, insieme a Matt Damon, hanno condiviso il set di Will Hunting - Genio ribelle, pellicola che ha regalato l'Oscar ad Affleck e Damon.

"Jen mi ha mostrato una clip su Instagram, il monologo di Beth sui modi per diventare ricchi", ha detto Affleck. "E poi ha detto, 'Adoro questa storia di questi due'. Io Ero tipo, 'Aspetta un attimo? Con Cole? Con Hauser? Cosa ti piace di questo?'", ha scherzato mentre Simmons e Damon ridevano.

Nonostante questo, Ben ha ammesso che, dopo aver visto alcune scene di Yellowstone anche lui è diventato un fan della serie. Ben e Matt ne hanno approfittato per elogiare il loro amico: "In realtà, mi sono sempre chiesto il motivo per cui Cole non sia considerato uno dei più grandi attori del cinema", ha detto Damon, aggiungendo che anche a 16 anni aveva "talento puro e grezzo".

Matt Damon e Ben Affleck, che si conoscono dai tempi delle scuole medie, hanno lavorato insieme a Kevin Costner in L'uomo dei sogni, come comparse non accreditate in una delle scene della pellicola.