Yellowstone: annunciata la data d'uscita del finale e due nuovi spin-off

Paramount ha annunciato quando arriveranno in streaming gli episodi conclusivi della quinta stagione di Yellowstone (e Kevin Costner potrebbe tornare!).

Il capitolo finale di Yellowstone, ovvero la seconda metà della quinta stagione, sarà trasmesso in anteprima su Paramount Network nel novembre 2024. Inoltre, l'universo di Yellowstone si espanderà con un altro prequel, 1944 (titolo provvisorio).

L'altra serie spin-off contemporanea, annunciata in precedenza, dovrebbe proseguire la tradizione di dare ai titoli dei progetti l'anno di appartenenza della storia, quindi al momento è intitolata 2024. La première è prevista dopo la conclusione di Yellowstone.

Yellowstone doveva originariamente terminare a novembre, seguita dal debutto dello spin-off con Matthew McConaughey a dicembre. I due lanci sono stati posticipati al prossimo anno dopo che gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA hanno ritardato la produzione di entrambi gli show.

Torna anche Kevin Costner?

Il futuro di Kevin Costner, protagonista della serie principale, è stato oggetto di speculazioni in seguito a una controversia sulla sua disponibilità nella quinta stagione. Nonostante le notizie degli ultimi mesi, c'è ancora la possibilità che partecipi agli episodi finali di Yellowstone.

Nel frattempo, non è ancora stato confermato, ma come riporta Deadline, Matthew McConaughey dovrebbe recitare in 2024, affiancato da attori della serie originale.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

1944 e 2024 seguono i precedenti prequel 1883 e 1923. Tutte le stagioni di Yellowstone sono prodotte da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. Gli spin-off sono prodotti da Paramount+.

"Nel giro di cinque anni, abbiamo trasformato Yellowstone da una serie via cavo statunitense di successo con cinque milioni di spettatori in un franchise di successo globale con oltre 100 milioni di fan in tutto il mondo e molteplici estensioni - e abbiamo appena iniziato", ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios.

"Sulla scia del successo di 1883 e 1923, i nostri nuovi spin-off, 1944 e 2024, condurranno il pubblico in un viaggio emozionante, nuovo e inaspettato, con la narrazione complessa e avvincente che è diventata un tratto distintivo del franchise e ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno culturale mondiale, grazie alla mente creativa di Taylor Sheridan".