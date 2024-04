Yellowstone, Luke Grimes sull'uscita di Kevin Costner dalla serie: 'Un uomo deve fare quello che deve fare'

Luke Grimes ha commentato l'uscita di suo padre televisivo in Yellowstone, Kevin Costner, nel corso di un'intervista con l'Independent offrendo la sua solidarietà al divo e ammettendo di comprendere la sua scelta.

Yellowstone: Kevin Costner in una scena della serie

"Qualunque cosa sia accaduta, è un peccato se ha cambiato qualcosa nell'andamento della serie tv", ha detto. "Lo so, Kevin Costner era concentrato sulla saga di Horizon, il suo progetto del cuore. A un certo punto, devi fare quello che devi fare, amico; devi fare ciò che ami".

Yellowstone 5: vedremo un giovane John Dutton negli episodi finali della serie?

Un western moderno che ha incantato il pubblico

Il successo di Yellowstone, saga neo-western co-creata da Taylor Sheridan e capitanata da Kevin Costner, ha portato a realizzare cinque stagioni dello show, prima che la rottura tra Costner e Sheridan spingesse il divo a lasciare la serie nel bel mezzo della lavorazione della quinta stagione.

Yellowstone 4: Kevin Costner in un momento drammatico

Nello show Luke Grimes interpreta Kayce Dutton, il figlio del personaggio di Kevin Costner, John Dutton III. Nonostante le polemiche intercorse, di recente Costner ha ammesso che vorrebbe fare ritorno negli ultimi episodi della serie per concludere l'arco narrativo del suo personaggio.

"Mi piacerebbe tornare. Pensavo che avrei fatto sette stagioni, ma in questo momento siamo a cinque" ha dichiarato a Entertainment Tonight. "Se riuscirò a tornare in qualche modo, ne sarei felice, ma devo sentirmi a mio agio. John Dutton deve essere in grado di anticipare gli eventi, mi sono immaginato come vorrei l'arco finale del personaggio. Ma la decisione spetta a Taylor. Gliel'ho detto tempo fa. Ho pensato a cosa potrebbe accadere, ma non so se ci saranno le condizioni".