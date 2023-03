Yellowjackets 2: nel nuovo trailer della stagione 2 l'inquietante mistero s'infittisce ancora di più

Showtime ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Yellowjackets 2. Attesa il 26 marzo, la seconda stagione, in base al filmato promozionale, sembra promettere ancora più mistero e suspence rispetto al passato, introducendo anche i nuovi membri del cast precedentemente annunciati.

In parallelo con l'uscita del nuovo trailer di Yellowjackets 2 è stato pubblicato anche il nuovo singolo dei Florence + The Machine, Just A Girl, una cover della canzone dei No Doubt del 1995. Così le inquietanti immagini proposte nel video si fondono con una certa delicatezza musicale che sa di speranza e forza, connettendosi con quello che accade ai protagonisti in gioco.

Yellowjackets 2: le nuove immagini della serie ci anticipano la Van adulta di Lauren Ambrose

Vi ricordiamo che la prima stagione di Yellowjackets ha ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, facendo sintonizzare sugli schermi ogni settimana milioni di spettatori, e ha ottenuto circa 7 nomination agli Emmy.

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, e prodotta per Showtime dallo studio Entertainment One (eOne), nel suo cast troviamo: Elijah Wood, Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress e Lewis, Lauren Ambrose, Simone Kessell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.