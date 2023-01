Yellowjackets 2: finalmente vediamo la prima foto con Elijah Wood nei panni di Walter

FInalmente possiamo dare un primo sguardo al personaggio di Elijah Wood in Yellowjackets 2: Showtime ha condiviso la prima foto in cui appare l'attore.

Yellowjackets 2 si sta preparando a portare avanti le vicissitudini cui abbiamo assistito nella prima stagione. E, mentre ce ne restiamo in attesa di qualche dettaglio in più sulla storia, Elijah Wood esordisce ufficialmente nella serie con una foto in cui lo vediamo nei panni del personaggio chimato Walter.

Nell'immagine troviamo quindi la new entry di Yellowjackets 2 in piedi e vicino a Misty (Christina Ricci). In base a quanto riportato da EW sembra proprio che la storia di questi due personaggi s'intreccerà, pur muovendosi in direzioni diverse. Entrambi sono coinvolti nella ricerca della verità, anche se Walter fa parte del Bureau of Citizen Detectives.

In Yellowjackets 2, oltre a Elijah Wood, avremo l'ingresso anche di Simone Kessell, Lauren Ambrose, Jason Ritter Nicole Maines, Nia Sondaya e François Arnaud. Attesa per il 24 marzo, questa serie continuerà a narrare del misterioso incidente aereo che ha coinvolto una squadra di calcio femminile del liceo nelle terre selvagge dell'Ontario, e dell'impatto che tutto ciò ha avuto sulle loro vite.