Yellowjackets, che fine ha fatto la Stagione 3? Un'attrice aggiorna sui nuovi episodi

La seconda stagione di Yellowjackets si è conclusa lo scorso maggio e i fan della serie non vedevano l'ora che arrivi la terza stagione.

Alla fine del 2022 era stato annunciato il rinnovo dello show con Christina Ricci, con gli autori dello show che hanno dichiarato di voler portare a termine il piano di cinque stagioni. Tuttavia, la terza stagione ha subito un enorme ritardo sui tempi di produzione a causa degli scioperi dello scorso anno.

La star di Yellowjackets Sophie Nélisse (che interpreta la giovane Shauna) ha potuto anticipare qualcosa della prossima stagione mentre era impegnata nella promozione del suo prossimo film, Irena's Vow. Durante un'intervista, l'attrice ha fornito un aggiornamento anche sull'episodio bonus che era stato annunciato l'anno scorso.

Yellowjackets 2: una scena del finale di stagione

"Sì, cominceremo tra circa un mese", ha detto Nélisse quando le è stato chiesto delle riprese della terza stagione di Yellowjackets. "Torneremo a Vancouver tra un mese. Ho il mio appartamento lì. Non abbiamo ancora letto nessun copione. Non so nulla. Vorrei potervi rivelare degli spoiler. Ma non so nulla".

Continuando nell'intervista, Nélisse ha risposto con un secco "No", quando le è stato chiesto se avesse già visto l'episodio bonus. "Non sono riuscita a vederlo. Non c'eravamo quando hanno girato ed eravamo tutti a casa. Quindi non so nulla di quello che succede. Voglio dire, ho letto la sceneggiatura. È una sceneggiatura fantastica. Ma non l'ho visto".

Di cosa parla Yellowjackets?

Yellowjackets inizia nel 1996, quando una squadra di calcio femminile delle scuole superiori del New Jersey si reca a Seattle per un torneo nazionale. Mentre sorvolano il Canada, il loro aereo precipita nelle profondità della natura selvaggia e i membri rimanenti della squadra devono sopravvivere per diciannove mesi. La serie racconta i loro tentativi di sopravvivenza e allo stesso tempo segue le loro vite attuali nel presente.

La serie è interpretata da Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty, Steven Krueger, Warren Kole, Christina Ricci e Juliette Lewis.