Buffy, sapevate che una star di Yellowjackets poteva essere nello show? Ecco chi e in quale ruolo

Buffy - L'Ammazzavampiri ha fatto la storia della televisione, e gli attori dello show hanno avuto tante opportunità lavorative grazie a quell'esperienza. Ma c'è anche chi, come una delle star di Yellowjackets, avrebbe potuto ricoprire un ruolo anche importante nella serie, ma poi è andata diversamente.

Prima di Shauna poteva esserci... Willow?

Sì, stiamo parlando proprio di Melanie Lynskey, l'interprete di Shauna nella popolare serie di Showtime Yellowjackets, che in passato era andata vicina al ricoprire un altro celebre ruolo: quello di Willow in Buffy.

L'attrice nominata agli Emmy, come ha raccontato lei stessa a EW!, non sarebbe stata molto entusiasta, inizialmente, del possibile ruolo.

"Fu principalmente un problema di permesso di soggiorno... Ma nemmeno tanto quello. Inoltre, non ero sicura di voler fare il salto dal grande al piccolo schermo all'epoca" avrebbe affermato.

"Accadde agli inizi della mia carriera, e avevo un agente molto vecchio stile che diceva cose del tipo 'La TV? Ma è per le meteore!' e io rispondevo 'Sai, non credo sia più così ormai'" ricorda ancora "_Certamente, adesso le cose sono cambiate tantissimo, ma all'epoca non ero così convinta".

Due volte "quasi" star di Buffy

E dire che Melanie Lynskey ebbe addirittura due occasioni per far parte dello show...

"Ero a cena con Joss Whedon, e non ricordo se fu un'offerta diretta o se mi disse qualcosa tipo 'Ti piacerebbe provare a leggere il copione e fare il provino per la parte?'. Dopodiché, rimanemmo in contatto".

Alyson Hannigan in Buffy

Come in molti sapranno, prima che la parte di Willow andasse a Alyson Hannigan, a girare il pilot - poi a sua volta rigirato - fu Riff Regan, che però fu presto soggetta a un recast.

Fu allora che Lynskey mostrò interesse per Buffy "Avevo visto il pilot, e avevo pensato fosse davvero buono" spiega Lynskey, ricordando come ripropose il progetto al suo agente "E poi finì con il fare l'audizione. Ma a loro non piacqui. 'Non gli è piaciuto quel che indossavi'. È stato un lungo procedimento. E poi non ottenni il ruolo!".

Ma oggi, con il senno di poi, Lynskey non si dice troppo dispiaciuta: "Alyson Hannigan è stata assolutamente fantastica nel ruolo, così come il resto del cast, e tutto è andato come doveva andare".