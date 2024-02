Christina Ricci: i 15 migliori film e serie tv dell’attrice, da La famiglia Addams a Mercoledì

In occasione del suo compleanno, (ri)scopriamo insieme i migliori film e serie tv di Christina Ricci, ora alla ribalta grazie al ruolo di Misty in Yellowjackets, e alla quale la tv ha dato una seconda carriera dopo quella cinematografica.

Viso particolare, espressione singolare, colore della pelle pallido, sguardo torvo e po' gotico, bellezza non canonica: sicuramente Christina Ricci non è la classica star hollywoodiana, pur essendo nata a Santa Monica, California nel 1980, e che oggi compie gli anni, ed è proprio questo ad averla resa famosa in tutto il mondo. Compresi i ruoli scelti, sempre anticonvenzionali, peculiari, selezionati con cura e attraversando un percorso di carriera davvero unico, come del resto l'attrice stessa ha più volte dichiarato, parlando della propria infanzia segnata dal divorzio dei genitori, il rapporto turbolento col padre, l'ansia e l'anoressia. Una carriera iniziata al cinema e continuata in tv, tra via cavo e streaming, e che ora andiamo a ripercorrere in occasione del suo compleanno con i 15 migliori film e serie tv di Christina Ricci. Dagli esordi nella Famiglia Addams alla quale è tornata nel suo lavoro più recente in Mercoledì, chiudendo idealmente un cerchio.

I film di Christina Ricci

1. La famiglia Addams & La famiglia Addams 2 (1991 e 1993)

La famiglia Addams: Christina Ricci è Mercoledì Addams

Il 1991 e il 1993 sono due le pellicole che segnano il lancio di Christina Ricci nell'etere, facendola conoscere a livello mondiale, grazie al ruolo di Mercoledì Addams nei due film live action dedicati alla famiglia, entrambi diretti da Barry Sonnenfeld. La famiglia Addams & La famiglia Addams 2 I due lungometraggi sono un adattamento delle vignette di Charles Addams con protagonisti i personaggi titolari, rifacendosi principalmente alla controparte cartacea e meno alla serie tv degli anni '60 a livello iconografico e narrativo.

2. Casper (1995)

Christina Ricci in una scena di Casper

Negli anni '90 Christina Ricci divenne presto un'icona degli adolescenti alternativa. Questo anche grazie al ruolo da co-protagonista in Casper del 1995 diretto da Brad Silberling, basato sul personaggio omonimo protagonista dei cartoni animati e dei fumetti. Uno dei primi lungometraggi di sempre ad avere come protagonista un personaggio realizzato interamente in CGI, il film raccontava la storia d'amore impossibile tra una ragazzina (Ricci) e il fantasma di un'adolescente, trovato in una casa infestata dove va ad abitare col padre (Bill Pullman).

3. Operazione Gatto (1997)

Christina Ricci in una scena di Operazione gatto

Remake del film F.B.I. - Operazione gatto del 1965, a sua volta basato sul libro Il Gatto sotto copertura scritto dai The Gordons e pubblicato nel 1963. Operazione Gatto (That Darn Cat) che Bob Spiers diresse nel 1997 vedeva la giovane e annoiata Patti (Ricci) a Edgefield, nella provincia di Boston, appassionarsi ad un caso di cronaca nera: il rapimento della domestica del noto milionario Flint. Ma sarà quando il suo gatto porterà a casa un orologio con la scritta 'aiuto', che la ragazzina si convincerà appartenga alla donna rapita, cercando di convincere e coinvolgere l'FBI per ritrovare la donna scomparsa.

4. Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Christina Ricci in una scena di Paura e delirio a Las Vegas

Impossibile non ricordare, nel numeroso cast della pellicola, Christina Ricci nel ruolo della pittrice drogata di LSD in Paura e delirio a Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas), il film del 1998 diretto da Terry Gilliam con protagonisti Johnny Depp e Benicio del Toro, presentato in anteprima al Festival di Cannes e tratto da Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson. Anche perché il personaggio sarà determinante nel finale, quando la incontreranno mentre attraversa la strada invertendo il senso di marcia ed essendo costretti a prendere una scorciatoia.

Christina Ricci, da Mercoledì a Mercoledì

5. 200 Cigarettes (1999)

Christina Ricci in una scena di 200 Cigarettes

Film corale del 1999 nonché debutto alla regia della direttrice del casting Risa Bramon Garcia. Ambientata nella notte di Capodanno del 1981, quindi fondamentale passaggio tra gli anni '70 e '80, 200 Cigarettes mostra cosa accade se si vuole iniziare l'anno col botto per un gruppo di single tra amici e parenti, artisti e musicisti. Tutti concorreranno ad un party in una casa dell'Est Village dopo aver girato New York per tutta la notte. Christina Ricci è Val.

6. Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Christina Ricci è Katrina Van Tassel ne Il mistero di Sleepy Hollow

Christina Ricci ritrova Johnny Depp, questa volta come co-protagonista, nel cult di Tim Burton del 1999 Il mistero di Sleepy Hollow, vincitore dell'Oscar alla migliore scenografia per l'atmosfera cupa assolutamente unica messa in scena. Liberamente ispirato al racconto La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving, la trama del film segue l'agente di polizia Ichabod Crane (Depp) inviato da New York City per indagare su una serie di misteriosi omicidi nel villaggio di Sleepy Hollow da parte di un sedicente cavaliere senza testa. Ricci è Katrina Van Tassel, amante e sospettata dell'investigatore.

7. Anything Else (2003)

Christina Ricci in una scena di Anything Else

Anche Christina Ricci ha partecipato ad un film di Woody Allen, per la precisione Anything Else del 2003, presentato al Festival di Venezia, nel quale è co-protagonista accanto a Jason Biggs e lo stesso regista. Il lungometraggio racconta la storia d'amore strampalata tra l'autore comico che non riesce a sfondare Jerry Falk e l'intrigante Amanda Chase, aspirante attrice dal carattere imprevedibile. Una relazione turbolenta in cui proverà a farsi consigliare dal veterano della commedia David Dobel (Allen).

8. Monster (2003)

Christina Ricci in una scena di Monster

Ben prima di rilanciare Wonder Woman al cinema, Patty Jenkins nel 2003 dirige Charlize Theron e Christina Ricci in Monster, che racconta la storia vera della serial killer americana Aileen Wuornos, condannata a morte e giustiziata attraverso l'iniezione letale il 9 ottobre 2002, per l'omicidio di ben sette uomini tra il 1989 e il 1990 in Florida. Ricci è Selby, la giovane ragazza lesbica non accettata dai genitori che sarà determinante nella vita anche affettiva di Aileen.

9. New York, I Love You (2009)

Christina Ricci in una scena di New York I Love You

Shunji Iwai dirige il segmento del film collettivo New York, I Love You, composto da diversi episodi tutti accomunati dal tema dell'amore, ambientati ognuno in un quartiere differente della Grande Mela, seconda parte del progetto Cities of Love, segue Paris, je t'aime e precede Rio, eu te amo (2014) e Berlin, I Love You (2019). La pellicola è dedicata ad Anthony Minghella, deceduto prima di poter dirigere un segmento, e segna il debutto alla regia di Natalie Portman. Ricci recita accanto ad Orlando Bloom, che è un compositore musicale in crisi perché deve leggere Delitto e castigo di Dostoevsky per il suo ultimo film. Lo aiuterà la dolce assistente alla regia.

10. Mothers and Daughters (2016)

Christina Ricci in una scena di Mothers and Daughters

Nella filmografia completa di Christina Ricci citiamo anche Mothers and Daughters di Paul Duddridge e Nigel Levy. Un film del 2016 dedicato alla Festa della Mamma vista tanto dal punto di vista delle madri quanto da quello delle figlie, come da titolo. L'attrice è Rebecca, che dopo la morte della madre, scopre che in realtà la donna era la nonna e che la sorella Beth (Courteney Cox) è invece la sua madre naturale. A quel punto dovrà rivedere tutti i propri affetti e provare a mettere ordine nella propria vita.

Tim Burton da Pee Wee a Mercoledì: come ha colorato il cinema e la tv

Le serie tv di Christina Ricci

1. Pan Am (2011-2012)

Pan Am: Christina Ricci in una scena del pilot della serie

Non possiamo non citare Pan Am nella carriera televisiva di Christina Ricci. In onda per soli 14 episodi sulla ABC tra il 2011 e il 2012 e creata da Jack Orman, era una sorta di period dramedy al femminile che voleva raccontare la vita professionale e personale di alcuni piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Pan Am durante gli anni 60 del XX secolo, ovvero nel suo periodo d'oro. Oltre ad aver lanciato Margot Robbie, vede Ricci nei panni di Maggie Ryan, la più risoluta e chiacchierona del gruppo.

2. The Lizzie Borden Chronicles (2015)

The Lizzie Borden Chronicles: Christina Ricci in una locandina della serie

Iniziata come un film tv intitolato Il caso di Lizzie Borden (Lizzie Borden Took an Ax) diretto da Nick Gomez, è diventata poi una miniserie l'anno successivo per Lifetime, The Lizzie Borden Chronicles e vede Christina Ricci nel ruolo del personaggio titolare Lizzie Borden, realmente incolpata e assolta dell'omicidio di suo padre e della matrigna nel 1892. Un personaggio controverso e pieno di sfaccettature, proprio come piacciono all'attrice.

3. Z: The Beginning of Everything (2015-2017)

Z: The Beginning of Everything - Christina Ricci in una foto ufficiale

Tra il 2015 e il 2017 su Prime Video, in una delle prime serie originali della piattaforma, Ricci diventa nientemeno che la celebre autrice Zelda Fitzgerald in Z: The Beginning of Everything. Creata da Dawn Prestwich e Nicole Yorkin e basata sul romanzo Zelda di Therese Anne Fowler, la serie vuole narrare una versione romanzata della vita della scrittrice e socialite Zelda Sayre Fitzgerald negli anni '20. Accanto a lei, David Hoflin è Francis Scott Fitzgerald, marito e partner in crime della donna.

4. Yellowjackets (2021 - )

Yellowjackets 2: Christina Ricci in una scena della seconda stagione

Tra le serie di Christina Ricci non possiamo non nominare l'instant cult Yellowjackets, creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson con protagoniste un gruppo di ragazze sopravvissute ad uno schianto aereo 25 anni prima in una foresta misteriosa in cui hanno incontrato qualcosa di mistico che le ha cambiate per sempre. Ricci è la fastidiosa, inopportuna, incompresa, bullizzata, pericolosa e a tratti sociopatica Misty Quigley, nel presente infermiera presso una casa di riposo apparentemente amorevole ma in realtà manipolatrice.

5. Mercoledì (2022 - )

Mercoledì: Christina Ricci in una scena della serie Netflix

Come dicevamo all'inizio dell'articolo sui migliori film e serie di Christina Ricci, il cerchio si chiude in un certo senso in tv per l'attrice con Mercoledì dopo essere iniziato al cinema con La Famiglia Addams. Creata da Alfred Gough, Miles Millar e diretta da Tim Burton, che Ricci ritrova nella propria carriera, la serie Netflix che ha superato il precedente record di ascolti detenuto da Stranger Things, diventando un vero e proprio fenomeno della cultura pop.

Christina Ricci e Jenna Ortega insieme

Non potendo più interpretare la Mercoledì Addams del titolo anche per una questione anagrafica, ruolo affidato all'emergente Jenna Ortega, l'attrice è Marilyn Thornhill, unica insegnante umana presso la Nevermore Academy, l'accademia al centro della storia dove va a studiare l'adolescente protagonista, esperta di botanica e responsabile del dormitorio delle ragazze, Ophelia Hall.