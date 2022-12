Yellowjackets 2: le nuove immagini della serie ci anticipano la Van adulta di Lauren Ambrose

Alcune recenti immagini anticipano la versione adulta di Van, presente in Yellowjackets 2. In questa seconda stagione sarà interpretata da Lauren Ambrose.

Gli scatti relativi alla sua versione "cresciuta" sono stati condivisi in esclusiva da Entertainment Weekly!, dandoci un primo assaggio inerente all'estetica del personaggio. Per adesso non conosciamo ancora il ruolo di Van in Yellowjackets 2, né quale sarà il suo destino.

Ispirandosi a Il signore delle mosche di William Golding, questa serie, scritta da Ashley Lyle e Bart Nickerson, racconta la storia di una squadra di calcio femminile del liceo che si ritrova bloccata nel deserto a seguito di un incidente aereo.

La seconda stagione di Yellowjackets andrà in onda a partire dal 24 marzo 2023.