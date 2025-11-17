X-Men: svelati i membri del team al centro del reboot? Ecco chi saranno i leader

Che cosa sappiamo del preannunciato reboot degli X-Men targato Marvel Studios? Per adesso poco o niente. Nonostante i proclami di Kevin Feige, sul progetto vige il segreto più assoluto, ma ci pensano gli scooper a movimentare le acque fornendo nuove anticipazioni più o meno attendibili.

Secondo quanto rivelato da Alex perez di The Cosmic Circus, i leader del team mutante saranno Scott Summers, alias Ciclope, e Jean Grey. Tra i mutanti che compariranno nella squadra vi sarebbero, inoltre, Angel, Bestia, Gambit, Rogue e Nightcrawler might be part of the new line-up.

Le star Channing Tatum e Kelsey Grammer riprenderanno i ruoli di Gambit e Bestia in Avengers: Doomsday, e dovrebbero poi fare ritorno anche nel reboot di X-Men. Anche Alan Cumming tornerà nei panni di Nightcrawler, mentre si profila la scelta di nuovi attori per i personaggi di Angel e Rogue.

Robert Downey Jr. durante l'annuncio del casting di Avengers: Doomsday

Che cosa accadrà a Magneto in Avengers: Doomsday?

Nel corso dell'evento live di lancio del casting di Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ha confermato la presenza di molte star della saga originale degli X-Men. Tra queste rivedremo anche Patrick Stewart nei panni di Charles Javier/Professor X e Ian McKellen in quelli di Magneto. Riguardo al leader mutante, Alex Perez scrive: "Quando rivedremo Magneto in Doomsday, ha finalmente realizzato l'utopia mutante che aveva sempre sognato. Quando verrà minacciata, si darà da fare per proteggerla."

Questa frase sibillina potrebbe confermare i rumor sul possibile ingresso di Genosha, location chiave dei fumetti, nel reboot degli X-Men.

Precedenti voci indicavano anche la presenza di Tempesta, Shadowcat e Jubilee nel team, e di Mr. Sinister nei panni del villain.

Che cosa ha dichiarato il regista del reboot di X-Men?

Al momento il casting del reboot sarebbe in pieno svolgimento, anche se per adesso non trapelano indiscrezioni. Michael Lesslie sta lavorando alla sceneggiatura, ma presto potrebbe essere affiancato da un altro nome. A dirigere il cinecomic sarà il regista di Thunderbolts Jake Schreier.

Gli X-MEN al completo

"Non posso dire nulla al riguardo, ma abbiamo iniziato a lavorare su X-Men, e questo è ovviamente molto, molto emozionante" ha rivelato Schreier durante una recente intervista con Empire. "Ci sono così tante cose che non sapevo prima di iniziare a lavorare su Thunderbolts. La curva di apprendimento più vasta per me è stata la proporzione tra l'azione e le scene più emozionanti e incentrate sui personaggi. Nonostante si tratti di più giorni di riprese di quanti ne abbia mai sostenuti, la maggior parte sono stati occupati dalle scene d'azione. Quando siamo arrivati ​​alla fine, mi sono detto: 'Oh, ora sento che abbiamo capito come farlo un po' meglio'".

Da quatro sappiamo finora, il reboot degli X-Men dovrebbe uscire nei cinema nel 2028.