X- Men: voci clamorose sul cast avrebbero svelato i tre protagonisti del reboot Marvel

Dopo l'annuncio che sarà Jake Schreier il regista deputato a occuparsi del reboot di X-Men targato Marvel Studios, non sono i molti a stupirsi alla notizia che il suo potere sulla scelta del cast sarà limitata. In più occasioni è stato ribadito che i registi chiamati da Marvel hanno spesso potere decisionale limitato a fronte delle esigenze dello studio.

Tra i dettagli rivelati dall'insider Jeff Sneider c'è però un'importante anticipazione che riguarda il focus del film. I Marvel Studios starebbero costruendo storia e cast intorno a tre personaggi principali: si tratta di Charles Xavier/Professor X, Scott Summers/Ciclope d Jean Grey/Marvel Girl.

Voci sorprendenti sul cast

Denzel Washington sarà Magneto?

Tante sono le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane riguardo ai nuovi mutanti, ma secondo Jeff Snyder, Harris Dickinson non sarebbe più in lizza per interpretare Ciclope. I nuovi rumor danno la star Denzel Washington prima scelta per il personaggio di Magneto e Colman Domingo tra i papabili per Professor X. L'attrice inglese Daisy Edgar-Jones sarebbe, invece, la possibile scelta dello studio per il ruolo di Jean Grey.

Senza dubbio una svolta black per due dei personaggi principali dei personaggi principali del fumetto di culto non passerà inosservata tra i puristi, che in più occasioni si sono lamentati dei cambiamenti di etnia rispetto ai personaggi principali, non ultimo il caso eclatante della Biancaneve di Rachel Zegler, per garantire maggiore diversità e maggior rappresentazione delle minoranze.

Il futuro degli X-Men nell'MCU

Secondo quanto riferito, X-Men: Kevin Feige avrebbe un piano decennale per gli X-Men. Il futuro del team sarebbe dunque, già delineato nella mente del boss Marvel.

Parlando del futuro dei mutanti nell'MCU, Feige ha dichiarato lo scorso anno: "Penso che nei nostri prossimi film troverete alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l'intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era di mutanti. Ancora una volta, è uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men".

Al momento l'atteso reboot degli X-Men non ha ancora una data stabilita, ma probabilmente darà il via alla prossima saga Marvel post Avengers: Secret Wars.