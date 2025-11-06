Denzel Washington nelle prime foto dal set di Here Comes the Flood, il thriller Netflix con Robert Pattinson

Denzel Washington è il protagonista, insieme a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, del nuovo thriller Netflix dal titolo Here Comes the Flood. Il film è ufficialmente in produzione.

Nel frattempo, online sono comparse le prime immagini provenienti direttamente dal set del nuovo lungometraggio che vedremo in futuro sulla piattaforma streaming.

Le prime immagini di Here Comes the Flood

Sui social sono comparse le prime immagini di Denzel Washington e Robert Pattinson impegnati sul set del film, co-prodotto da Fernando Meirelles, Simon Kinberg e Audrey Chon.

Denzel Washington con Spike Lee al Festival di Cannes 2025

Il progetto ha attraversato diverse fasi complicate negli ultimi anni. Nel 2021, era stato associato a Jason Bateman, con Robert Downey Jr. nel cast. Nessuno di loro fa parte del progetto ma per la versione definitiva è stato mantenuto lo script originale di Simon Kinberg.

La trama e il cast di Here Comes the Flood

Al momento, Netflix ha rilasciato poche informazioni sul film ma la sinossi spiega a grandi linee la trama: "Un film di rapina non convenzionale su una guardia di banca, una cassiera e un maestro del furto coinvolti in un pericoloso gioco di inganni e doppi tradimenti".

Il cast è composto da Denzel Washington, alla sua prima produzione Netflix in carriera, pur avendo collaborato come produttore ad altri film. Nove volte candidato all'Oscar, ha vinto due statuette nella sua carriera di interprete, per Glory e Training Day.

Debutto su Netflix anche per Daisy Edgar-Jones, star della serie Normal People e del disaster movie Twisters. Ha già lavorato in passato con Netflix invece Robert Pattinson. L'attore è famoso in tutto il mondo per aver interpretato Edward Cullen nella saga cinematografica fantasy Twilight e in precedenza Cedric Diggory in Harry Potter, prima di consolidare la sua carriera in film come The Lighthouse, The Batman e Tenet di Christopher Nolan.