Biancaneve e i 7 nani: 'Non siamo più nel 1937' un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

Un vecchio video di Rachel Zegler, protagonista della nuova versione live-action di Biancaneve e i sette nani, in cui l'attrice affronta i cambiamenti adottati nel plot per adeguarlo ai nuovi standard di diversità ha riacceso le polemiche.

Nella clip dell'intervista del D23 Expo Variety del 2022, Rachel Zegler e la star di Wonder Woman Gal Gadot, che interpreta la matrigna cattiva, hanno discusso di come la rivisitazione di Biancaneve avrebbe cambiato i valori, i sogni e l'agire della principessa Disney. Interrogata sulla modernità della nuova versione, Zegler ha esclamato ridendo: "Voglio solo dire che non è più il 1937".

Gal Gadot ha rincarato la dose aggiungendo che stavolta il Principe non avrebbe più salvato Biancaneve. Zegler ha poi confermato:

"Non verrà salvata dal principe e non sogna il vero amore. Sogna di diventare la leader che sa di poter essere e la leader che il suo defunto padre le ha detto che potrebbe essere se fosse impavida, giusta, coraggiosa e sincera".

Biancaneve senza principe azzurro, la scelta infiamma Twitter

"Non è più il 1937, ragazzi", ha scritto Greg Price, direttore delle comunicazioni di State Freedom Caucus Network. "Invece di un bacio del Principe Azzurro, Biancaneve verrà svegliata da un messaggio WhatsApp del suo capo nel lavoro aziendale che lei odia."

End Wokeness, l'account Twitter che inizialmente ha fatto circolare la clip, si è chiesto: "Quanti miliardi costerà alla Disney questo remake di Biancaneve?"

"Non è più il 1937. Invece di innamorarsi del suo principe, Biancaneve congela i suoi ovuli", ha twittato The Redheaded Libertarian.

Biancaneve, Halle Bailey difende Rachel Zegler: "Sei la principessa perfetta"

In precedenza, a far discutere gli utenti era stata la scelta di Disney di rimpiazzare i sette nani di Biancaneve con creature di sesso, etnia e dimensioni diverse. Dopo aver inizialmente disconosciuto le foto dal set circolate in rete, Disney ha ammesso il cambiamento radicale evitando però di fornire troppi dettagli riguardo al remake in lavorazione.