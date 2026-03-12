Denzel Washington atteso a Roma, il film su Annibale verrà girato a Cinecittà

Le riprese del film Netflix ancora senza titolo di Antoine Fuqua con Denzel Washington nel ruolo del generale cartaginese Annibale, annunciato nel 2023, cominceranno finalmente quest'estate in Italia.

Come riportato da Variety, la produzione si svolgerà principalmente presso gli studi Cinecittà di Roma, con la pre-produzione già in fase avanzata e la ricerca delle location per il film già in corso in Italia.

Il biopic storico è stato scritto da John Logan, tre volte nominato all'Oscar per la sceneggiatura con The Aviator di Martin Scorsese, Il gladiatore di Ridley Scott e Hugo Cabret sempre con Scorsese.

Il Gladiatore II: Denzel Washington nel film

La storia del grande comandante cartaginese

Secondo la trama ufficiale, il film è "basato sulla figura storica del guerriero Annibale, considerato uno dei più grandi comandanti militari della storia. Il film racconta le battaglie decisive che guidò contro la Repubblica Romana durante la Seconda Guerra Punica".

Annibale invase l'Italia in sella a un elefante da guerra nordafricano. Sotto la sua guida, i Cartaginesi ottennero importanti vittorie contro i Romani, consentendo ad Annibale di occupare la maggior parte dell'Italia meridionale per 15 anni. Alla fine, Annibale fu sconfitto dai Romani nella battaglia di Zama, dopo che questi ultimi avevano contrattaccato invadendo il Nord Africa.

Ritorno all'antica Roma per Denzel Washington

Washington ha recentemente recitato in un altro film ambientato nell'antica Roma, Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, in cui interpretava un ricco ex schiavo di nome Macrino che si era guadagnato la libertà come gladiatore e poi, dopo essere diventato molto ricco e potente, aveva complottato per prendere il controllo dell'Impero Romano.

Per l'attore si tratterà dunque di un ritorno a quelle atmosfere, anche se si tratta di un'epoca storica antecedente a quella della fase imperiale della Roma antica. Nel film su Annibale verrà infatti ritratta la fase repubblicana. Stavolta, però, le riprese si svolgeranno davvero in Italia, come detto a Cinecittà.

The Equalizer 3: Senza tregua - Denzel Washington in una scena d'azione

Annibale sarà la sesta collaborazione tra Washington e Antoine Fuqua

Fuqua e Washington hanno iniziato la loro lunga e prolifica collaborazione nel 2001 con Training Day, valso all'attore il suo secondo Premio Oscar. Dopodiché le loro strade si sono incrociate per la trilogia di successo al box-office su The Equalizer, in cui Washington ha interpretato il ruolo dell'ex marine Robert McCall, con l'ultimo capitolo girato principalmente in Italia. Nel 2016 hanno girato insieme anche il remake de I magnifici sette.