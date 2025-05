X-Men: Kevin Feige avrebbe già ideato dei piani a lungo termine per le avventure dei mutanti

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, avrebbe rivelato che gli X-Men avranno un ruolo molto importante nei prossimi progetti tratti dai fumetti.

In Avengers: Doomsday, che verrà distribuito nelle sale tra un anno, ritorneranno alcune delle star dei precedenti film dedicati alle avventure dei mutanti.

I piani di Feige

Attualmente è confermato lo sviluppo di un film Marvel con al centro gli X-Men che sarà scritto da Michael Lesslie e dovrebbe arrivare nelle sale dopo Avengers: Secret Wars, distribuito nei cinema nel 2027.

Negli ultimi giorni, inoltre, è emersa la notizia che Ryan Reynolds sta sviluppando un nuovo progetto con al centro Deadpool e alcuni X-Men.

In un articolo pubblicato da The Wall Street Journal si svela ora che Kevin Feige avrebbe 'detto ai colleghi che ha un piano di 10 anni' per gli X-Men.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e un iracondo Hugh Jackman

Per ora, tuttavia, non è stato svelato se il progetto coinvolga i precedenti protagonisti delle avventure dei mutanti o se verranno introdotti nuovi personaggi e interpreti.

Recentemente Hugh Jackman ha ripreso la parte di Logan in Deadpool & Wolverine e altre star torneranno in occasione di Avengers: Doomsday.

Troppi progetti per Feige

Il responsabile dei Marvel Studios, inoltre, avrebbe rivelato che guardare tutti gli show televisivi e i film del MCU è iniziato a diventare 'qualcosa che sembrava più come un compito per casa che intrattenimento'. Feige avrebbe ammesso che si è cercato di soddisfare le richieste della Disney, in particolare per quanto riguarda i contenuti da produrre per la piattaforma di streaming, e questo ha portato alla creazione di un numero troppo elevato di progetti che hanno contribuito ad allontanare gli spettatori invece che coinvolgerli sempre di più.

Alcuni dei dipendenti dello studio, all'inizio del 2020, dovevano letteralmente rincorrere Feige per i corridoi degli uffici per ottenere delle risposte ai loro quesiti mentre Kevin si spostava continuamente per tenere sotto controllo i vari progetti in fase di sviluppo e produzione. Alle volte, questo elevato numero di impegni, portava a perdite di tempo che penalizzavano la qualità del lavoro. La situazione è stata quindi risolta assumendo un senior executive che si occupasse della supervisione dei titoli realizzati per la tv.