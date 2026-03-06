Denzel Washington, il suo controverso biopic Netflix su Annibale entrerà in lavorazione a giugno

Il biopic su Annibale con Denzel Washington entra finalmente in produzione. Il film Netflix, diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, racconterà le campagne militari contro Roma durante la Seconda guerra punica.

Un biopic epico su Annibale prende finalmente forma

Dopo anni di sviluppo e speculazioni, il progetto cinematografico dedicato ad Annibale sembra finalmente pronto a compiere il passo decisivo. Il biopic prodotto da Netflix e diretto da Antoine Fuqua inizierà infatti le riprese nel giugno 2026, riportando sul grande schermo una delle figure militari più leggendarie dell'antichità.

Un primo piano di Denzel Washington

A interpretare il comandante cartaginese sarà Denzel Washington, una scelta di casting che ha immediatamente acceso discussioni e curiosità. L'attore, vincitore dell'Oscar e considerato da molti uno dei più autorevoli interpreti della sua generazione, darà volto al generale che guidò la celebre campagna contro Roma durante la Seconda guerra punica (218-201 a.C.).

Il film racconterà proprio gli anni più cruciali del conflitto tra Cartagine e Roma, una fase storica in cui Annibale divenne una figura quasi leggendaria grazie alle sue strategie militari e alla famosa traversata delle Alpi con il suo esercito. Dietro la macchina da presa ci sarà Antoine Fuqua, regista che ha già collaborato più volte con Washington. Questo nuovo progetto segnerà infatti la sesta collaborazione tra i due artisti. Il loro sodalizio è iniziato con Training Day, film del 2001 che valse a Washington l'Oscar come miglior attore.

La sceneggiatura del biopic è affidata a John Logan, autore con una carriera ricca di titoli importanti come Gladiator, The Aviator, Sweeney Todd e Skyfall. Un curriculum che lascia intuire l'ambizione narrativa del progetto.

A completare il team creativo ci sarà anche uno dei direttori della fotografia più celebri di Hollywood: Robert Richardson, tre volte premio Oscar. Richardson è noto per il suo lavoro con registi come Quentin Tarantino, Martin Scorsese e Oliver Stone, e la sua presenza promette una forte impronta visiva al film.

Il dibattito sul casting e il mito di Annibale

Nonostante l'entusiasmo per il progetto, il casting di Denzel Washington ha acceso anche alcune polemiche. Storicamente, Annibale era un cartaginese originario della regione che oggi corrisponde alla Tunisia, e alcuni osservatori hanno sottolineato come il ruolo rappresenti una scelta di casting storicamente reinterpretata, in quanto il personaggio storico non era di colore.

Denzel Washington sul set

Il dibattito non è rimasto confinato al mondo del cinema: la discussione è arrivata persino nel parlamento tunisino, dove la figura del generale è considerata un simbolo nazionale quasi mitologico. Si tratta quindi di un esempio di quello che spesso viene definito "casting revisionista", una pratica che negli ultimi anni ha generato molte discussioni nell'industria cinematografica.

D'altra parte, diversi commentatori hanno sottolineato che pochi attori possiedono la presenza scenica necessaria per incarnare un personaggio storico di tale portata. E sotto questo aspetto Washington rimane uno dei nomi più rispettati del cinema contemporaneo.

Nel frattempo Antoine Fuqua si prepara a tornare dietro la macchina da presa dopo aver completato un altro progetto importante: il biopic dedicato a Michael Jackson, anch'esso scritto da John Logan e atteso nelle sale nei prossimi mesi. Negli ultimi anni la collaborazione tra Fuqua e Washington ha prodotto titoli come la trilogia di The Equalizer e il remake di The Magnificent Seven, progetti che hanno ottenuto risultati alterni tra critica e pubblico. Tuttavia, la prospettiva di un racconto storico epico potrebbe rappresentare per il duo una nuova occasione per esplorare un terreno cinematografico più ambizioso.

Se il progetto riuscirà a trasformare la storia di Annibale in una grande epopea visiva, il film potrebbe riportare al centro dell'attenzione uno dei più affascinanti strateghi della storia antica, un uomo che, per secoli, ha continuato a vivere tra leggenda e realtà.