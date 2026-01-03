X-Men: svelati nuovi dettagli del futuro dei mutanti nel MCU?

Il regista Jake Schreier sarà impegnato alla regia del reboot di X-Men e nuove indiscrezioni sembrano aver rivelato qualche dettaglio del futuro dei mutanti all'interno del MCU.

Alcune fonti vicine allo studio avrebbero ora anticipato che sul grande schermo potrebbero arrivare più di un film con al centro gli amati personaggi.

I possibili progetti Marvel dedicati ai mutanti

La sceneggiatura del reboot delle avventure cinematografiche degli X-Men sta venendo scritta da Michael Lesslie. Il progetto dovrebbe essere il primo capitolo di quella che viene definita The Mutant Saga che prenderà il via dopo Avengers: Secret Wars, che concluderà la Saga del Multiverso.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto

Daniel Richtman, abitualmente a conoscenza di vari scoop cinematografici, ha ora dichiarato: "Marvel sta sviluppando un progetto su Wolverine e numerosi progetti sui mutanti per la prossima saga, non solo un reboot di X-Men".

Hugh Jackman potrebbe non essere il protagonista del nuovo film, passando forse il testimone a Laura/X-23, il personaggio interpretato da Dafne Keen. La giovane attrice è recentemente apparsa accanto alla star australiana e Ryan Reynolds nel progetto campione di incassi Deadpool & Wolverine (di cui potete leggere la nostra recensione).

Le speranze dell'interprete di X-23

Proprio Dafne aveva dichiarato che sarebbe stata interessata a riprendere il ruolo della mutante in un film che veda coinvolti ad esempio gli Avengers e richieda numerose scene d'azione, avendo inoltre apprezzato particolarmente la possibilità di recitare in un film irriverente e sopra le righe come Deadpool & Wolverine. Keen aveva quindi aggiunto: "Possono esserci Laura e Logan? Sì? Okay, bene. Se siamo coinvolti entrambi, sarei davvero felice".

Schreier, recentemente, ha dichiarato che non può dire molto sul prossimo film dedicato agli X-Men, ma ha anticipato che sarà un progetto davvero entusiasmante e di aver imparato molto dalla sua esperienza con Thunderbolts*, in particolare per quanto riguarda le scene d'azione e quelle maggiormente emozionanti.

Attualmente il prossimo film dedicato alle avventure degli X-Men dovrebbe arrivare nei cinema americani il 5 maggio 2028.