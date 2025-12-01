Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things arrivano Marvel e X-Men? Ecco chi potrebbe interpretare

Al termine della Saga del Multiverso, sono in molti a credere che il Marvel Cinematic Universe proseguirà con una saga interamente dedicata agli X-Men e al mondo dei mutanti, con Millie Bobby Brown che secondo un recente rumor potrebbe aggiungersi in un ruolo importante.

Secondo quanto riportato dalla nota insider di settore, MyTimeToShineHello, pare che la star di Stranger Things ed Enola Holmes sia stata presa in considerazione per interpretare un membro molto importante degli X-Men nel prossimo reboot. Potrebbe trattarsi di Shadowcat oppure, in misura minore, anche di personaggi molto più celebri come Rogue e Jean Grey.

Stando a quanto trapelato finora, Ciclope e Jean Grey guideranno il team di mutanti, con Angel, Bestia, Gambit, Rogue, Kitty Pryde e Nightcrawler tra i personaggi che faranno parte della squadra che si formerà durante gli eventi post-Avengers: Secret Wars.

Stranger Things 5: un primo piano di Undici durante l'aaddestramento

La star di Stranger Things gode di una fanbase enorme

È importante sottolineare che nulla è ancora confermato e che al momento si tratta solo di un rumor, ma Millie Bobby Brown ha un vasto seguito di fan e non è nuova a progetti di alto profilo e budget elevato.

Vale anche la pena notare che, secondo quanto riferito, i fratelli Russo supervisioneranno la prossima saga del Marvel Cinematic Universe in qualità di consulenti e che tracceranno le linee generali della nuova storia; in precedenza avevano già lavorato con Brown nel film Netflix The Electric State.

Durante l'estate, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che la differenza più grande tra gli X-Men dell'MCU e quelli che abbiamo visto in passato sarà l'aderenza totale al materiale di partenza, sulla quale il regista Bryan Singer non aveva insistito più di tanto nel franchise 20th Century Fox.

X-men

Quando uscirà al cinema il reboot degli X-Men?

Le star Channing Tatum e Kelsey Grammer riprenderanno i ruoli di Gambit e Bestia in Avengers: Doomsday, e dovrebbero poi fare ritorno anche nel reboot di X-Men. Anche Alan Cumming tornerà nei panni di Nightcrawler, mentre si profila la scelta di nuovi attori per i personaggi di Angel e Rogue. Il reboot dovrebbe uscire nei cinema nel 2028.

Al momento il casting del reboot sarebbe in pieno svolgimento. Michael Lesslie sta lavorando alla sceneggiatura, ma presto potrebbe essere affiancato da un altro nome. A dirigere il cinecomic sarà il regista di Thunderbolts Jake Schreier.