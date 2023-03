X-Men - Le origini: Wolverine, per Ryan Reynolds è "pura spazzatura"

Ryan Reynolds riaccende il fuoco della faida scherzosa con l'amico e collega Hugh Jackman definendo "pura spazzatura" il primo film che li ha visti recitare insieme, X-Men - Le origini: Wolverine.

Interrogato sulla sua collaborazione con Hugh Jackman durante un'ospitata al festival della commedia Just For Laughs, presso la O2 Arena di Londra, Ryan Reynolds ha elogiato il suo co-protagonista lodandone la gentilezza e generosità con i suoi colleghi, ma poi non ha potuto resistere all'opportunità per mantenere viva la loro finta faida di lunga data.

Il cast di X-Men - Le origini: Wolverine al completo

"Tutti si aspettano che io punzecchi Hugh Jackman, ma dirò che è stato una delle prime star del cinema con cui abbia mai lavorato, nel 2007, in quella pura spazzatura chiamata X-Men - Le origini: Wolverine - quello era su di lui", ha detto Reynolds. "E quello che mi ha colpito di lui è che era così gentile. È stata una delle prime persone così famose che ho visto trattare il ristoratore allo stesso modo del regista, del produttore o del capo dello studio. Trattava tutti allo stesso modo. Penso che l'esempio fornito da Hugh Jackman abbia reso migliori molte persone che lavorano nello strano e meraviglioso mondo dello spettacolo".

Deadpool 3: Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un importante dettaglio della trama?

Reynolds non ha risparmiato critiche neppure a Lanterna verde, altro cinecomic da lui interpretato nel 2011. Ecco le sue parole: "C'erano troppe persone che spendevano troppi soldi e quando c'era un problema piuttosto che dire: 'Va bene, smettiamola di spendere in effetti speciali e pensiamo al personaggio. Come possiamo sostituire questa cosa del grande spettacolo - che non funziona affatto - con qualcosa che è basato sul personaggio?' Questo è un modo molto vecchio stile di guardare le cose. non c'è nessun cambiamento. Per questo non ha funzionato. Allo stesso tempo, ci sono 185 persone che hanno lavorato a quel film, si sono divertite tutte molto, ci è piaciuto molto girarlo. Davvero, girare il film è stato molto divertente. Ma, sai, seduto al cinema durante la premiere, guardandolo, oh mio Dio. È stata dura".

Presto rivedremo Ryan Reynolds e Hugh Jackman fianco a fianco in Deadpool 3 che vedrà il divo australiano intento a riprendere i panni de leggendario X-Men dopo una lunga pausa.