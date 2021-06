X-Men: l’inizio, la scena che creò problemi a Michael Fassbender

Una scena del film X-Men: l'inizio creò qualche problema all'attore Michael Fassbender a livello di battute da memorizzare. Per l'esattezza, il divo irlandese si trovò in difficoltà girando la scena dove Erik Lehnsherr tortura un banchiere svizzero, a Ginevra, per sapere dove si trova Sebastian, reo di averlo torturato vent'anni addietro nei campi di concentramento.

Nella prima stesura del copione ricevuta da Fassbender, la scena si svolgeva a Zurigo, e i dialoghi erano quindi in tedesco, lingua che l'attore padroneggia essendo nato in Germania e avendo passato lì le vacanze estive con la famiglia. Durante le riprese il regista Matthew Vaughn decise di spostare l'ambientazione della scena a Ginevra, nella parte francese della Svizzera, e di conseguenza fu cambiata la lingua, costringendo Fassbender a fare uno sforzo in più perché non parla il francese.

L'altra difficoltà parziale per Michael Fassbender sul set di X-Men: l'inizio fu l'accento usato da Lehnsherr, per il quale l'attore si ispirò in parte al lavoro di Ian McKellen nei film precedenti, ma senza imitarlo esplicitamente. Nella parte finale del lungometraggio, però, il personaggio si esprime palesemente con l'accento irlandese naturale di Fassbender, cosa attribuita o al fatto che non avessero ancora deciso quale timbro vocale dare a Magneto a quel punto delle riprese o alla mancanza di tempo per ridoppiare quella parte del film (dato che il progetto fu completato in meno di un anno, con il regista assunto dieci mesi prima dell'uscita).

Fassbender si è poi rifatto più direttamente a McKellen nei tre episodi successivi. Non è previsto un ritorno in scena della sua versione del personaggio, dato che il franchise prodotto dalla 20th Century Fox si è concluso con X-Men: Dark Phoenix e The New Mutants ed è attualmente in lavorazione una reinvenzione dei mutanti cinematografici a opera dei Marvel Studios, in seguito all'acquisto della Fox da parte della Disney.