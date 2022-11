X-Men, James McAvoy ha una solo rimpianto: "Dovevamo esplorare il rapporto tra Xavier e Magneto"

In attesa del debutto ufficiale degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, James McAvoy ha voluto svelare il suo unico rimpianto sui film della Fox a cui ha preso parte. L'attore britannico ha infatti interpretato un giovane Charles Xavier in X-Men: First Class, X-Men - Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalypse e Dark Phoenix.

"Realizzare i film sugli X-Men è stata una delle esperienza più positive che abbia mai avuto con uno studio. Non è stato un semplice lavoro fatto per soldi, anzi penso che X-Men - Giorni di un futuro passato sia uno dei film migliori a cui abbia mai preso parte. L'unico mio grande rammarico è dovuto al non aver esplorato meglio il rapporto tra Xavier e Magneto dopo il primo film. Per me era una grande arma da far esplodere prima o poi".

Di recente, l'attore scozzese aveva spiegato di non essere stato contattato dai Marvel Studios, ma di essere ugualmente pronto per un eventuale ritorno. Gli X-Men, sempre secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero condividere un'epica scena assieme ai Fantastici 4 e agli Spider-Man di Maguire e Garfield in Avengers: Secret Wars. I Marvel Studios vorrebbero portare su schermo una scena in grado di superare quella del portale alla fine di Avengers: Endgame.