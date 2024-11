Michael Fassbender: "Se potrei tornare come Magneto? Mai dire mai"

Michael Fassbender ha vestito per la prima volta i panni del cattivo degli X-Men, Magneto, nel 2011. Anche se la sua carriera di quattro film si è conclusa nel 2019 con X-Men: Dark Phoenix, l'attore è disponibile a riprendere il ruolo.

Parlando con Collider, Fassbender ha citato il successo di Deadpool & Wolverine come motivo per voler interpretare nuovamente Magneto:

"Beh, sapete, ho amato lavorare con Hugh Jackman. Sapete, è un gentiluomo assoluto. Ha così tanto talento. Sono un grande fan di Ryan Reynolds e di quello che ha fatto con la serie di Deadpool. L'unico problema è che sono impegnato con questa nuova serie di spionaggio. Quindi, al momento, la mia attenzione e le mie energie saranno concentrate su The Agency, ma mai dire mai", ha spiegato.

Il ritorno di Magneto nei prossimi film Marvel potrebbe avverarsi

Michael Fassbender nei panni di Magneto in X-Men: First Class

L'interpretazione di Fassbender della trasformazione di Erik Lehnsher in Magneto in X-Men: L'Inizio è stata apprezzata da fan e critica. Nel 2023, l'attore ha rivelato perché ha accettato il ruolo:

"Ciò che mi ha davvero attirato in quel film è stata l'idea di un outsider e di come ci si senta a non appartenere. _Questo, per me, è stato un nucleo interessante da cui partire per lavorare sul personaggio e per trovare le giustificazioni alle sue azioni, che ancora una volta sono state piuttosto monumentali. In sostanza, il nocciolo della questione è che Magneto ha bisogno di un abbraccio_".

Da Hunger a 12 anni schiavo: Michael Fassbender e il cinema di McQueen

La Marvel sta pianificando da tempo l'inclusione degli X-Men nel suo universo cinematografico e Kevin Feige ha spiegato come i mutanti si inseriranno nella storia:

"Quando ci stavamo preparando per Avengers: Endgame anni fa, si trattava di arrivare al gran finale della nostra narrazione, e poi dovevamo ricominciare tutto da capo. Mentre questa volta, in vista di Secret Wars, sappiamo già molto bene quale sarà la storia fino a quel momento e dopo. Gli X-Men sono una parte importante di quel futuro ".

Ecco il team di X-Men: First Class al completo

Nel frattempo, Fassbender potrà essere visto nella prossima serie di spionaggio Paramount+ con Showtime, The Agency. La storia segue l'agente segreto della CIA Martian (Fassbender) che è costretto ad abbandonare la sua vita sotto copertura e a tornare alla stazione di Londra:

Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione vengono contrapposte al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio, si legge nella sinossi ufficiale.