X-Men le origini - Wolverine: Hugh Jackman rimase insoddisfatto dal film

Hugh Jackman si è detto insoddisfatto di X-Men le origini, secondo l'attore il film non ha reso giustizia al personaggio di Wolverine.

Hugh Jackman ha dichiarato apertamente di non essere soddisfatto della versione cinematografica di X-Men le origini - Wolverine, ammettendo che non è stato all'altezza delle sue aspettative e non ha reso giustizia al personaggio di Wolverine. Successivamente lui e il resto della troupe hanno cercato di fare un lavoro migliore con Wolverine - L'immortale.

Hugh Jackman in una scena del film X-Men Origins: Wolverine

L'attore disse che voleva girare un film che approfondisse il personaggio di Wolverine, ma "in qualche modo il primo film finì per assomigliare troppo al quarto X-Men, solo con personaggi diversi". Hugh, in futuro, cercò di evitare di commettere lo stesso errore.

"Avremmo potuto fare di meglio", dichiarò Jackman. "Non ero soddisfatto della pellicola, da nessun punto di vista, perché, almeno secondo me, non avevamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero assicurarsi che le persone comprendessero meglio il mio personaggio."

L'attore australiano concluse l'intervista dicendo: "Non ero nemmeno sicuro, dopo le riprese di questa pellicola, di girare altri film di questo franchise. Mai dire mai, perché amo ancora molto profondamente il mio personaggio. Ma ci dovrebbe essere una ragione piuttosto convincente."

Un intenso primo piano di Hugh Jackman/Logan in X-Men - Le origini: Wolverine

Su Rotten Tomatoes X-Men - Le origini: Wolverine ha un punteggio di approvazione del 37% basato su 261 recensioni; il consenso critico del sito recita: "Anche se Hugh Jackman dà il massimo non basta per farci dimenticare una sceneggiatura piena di cliché e una narrativa troppo familiare".