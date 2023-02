X-Men, Kevin Feige rompe il silenzio: "Sappiamo quando e come introdurli"

La Fase 5 è da poco entrata nel vivo grazie a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma degli X-Men non vi è ancora traccia. A rompere il silenzio ci ha pensato Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, in una recente intervista esclusiva ai microfoni di Entertainment Weekly. A sua detta gli X-Men saranno una parte fondamentale del futuro dell'MCU.

"Sai, penso che abbiamo già pronunciato la parola mutanti almeno una volta. Kamala parla nel suo show di una mutazione genetica e Namor parla di sè come un mutante tra la sua gente. E il termine mutante è un termine genetico, non fa riferimento soltanto al mondo dei fumetti. Parte del divertimento è rappresentata dal fatto che sono in questa Compagnia da metà della mia vita e soltanto adesso ci stiamo addentrando in uno degli aspetti più grandi di tutta la storia a fumetti. Un testamento di quello che la Marvel ha fatto negli ultimi 80 anni".

Kevin Feige ha poi aggiunto: "Ovviamente la domanda è come introdurli e quando introdurli. Si tratta di un qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e finalmente lo sappiamo. Ma non possiamo ancora parlarne".

Al momento gli occhi sono tutti puntati su Deadpool 3, in arrivo nel 2024. Il terzo capitolo sulle avventure del dissacrante mutante interpretato da Ryan Reynolds vedrà il ritorno dello Wolverine di Hugh Jackman, come anticipato dalla coppia di attori in un divertentissimo video sui social. Anche se si prevede che la maggior parte (se non la totalità) del film si svolgerà nell'Universo degli X-Men (e non nella continuity principale), Kevin Feige ha sottolineato in passato come questo ci porti a un passo dal vedere finalmente gli X-Men insieme al resto degli eroi del Marvel Cinematic Universe.