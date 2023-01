Disney anticipa i progetti Marvel e Star Wars fino al 2027, ma i fan si lamentano "Troppi film senza titolo"

Disney ha diffuso il calendario aggiornato dei suoi piani per il prossimo futuro per Marvel, Pixar, Star Wars e altri titoli Disney in arrivo prossimamente. Molti titoli non sono una novità per i più informati, ma la nutrita presenza di film "senza titolo" nell'elenco avrebbe irritato i fan che hanno criticato pubblicamente tale pratica prendendo di mira lo studio.

A partire dal 2025, la maggior parte dei film che contiene la mappa svelata sono progetti Marvel, Pixar o Disney senza titolo, sebbene Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty, Avengers: Secret Wars e i sequel di Avatar siano indicati con chiarezza.

I Marvel Studios hanno ancora in programma di far uscire da tre a quattro film l'anno, almeno fino al 2026. Il 2023 vedrà l'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania il 15 febbraio, seguito da Guardians of the Galaxy Vol. 3 e The Marvels nel corso dell'anno. Il 2024 sarà più impegnativo, con Captain America: New World Order, Thunderbolts, il nuovo Blade con protagonista Mahershala Ali e Deadpool 3.

Per quanto riguarda il franchise Star Wars di Lucasfilm, l'obiettivo principale sembra essere la produzione di contenuti per Disney+. Tuttavia, due film di Star Wars senza titolo sono fissati per dicembre 2025 e dicembre 2027. Mentre i dettagli su questi progetti sono scarsi, si ipotizza che potrebbe trattarsi dello Star Wars di Taika Waititi e del film Rogue Squadron della regista di Wonder Woman Patty Jenkins.

Pixar farà uscire uno o due film all'anno nel prossimo futuro. Ciò include Elemental entro la fine dell'anno, una commedia romantica soprannaturale che segue le vicissitudini di una donna fatta di fuoco e di un uomo fatto di acqua. Il prossimo anno, Pixar distribuirà Elio e Inside Out 2, con altri tre film senza titolo previsti per il 2025-2026. Inoltre c'è un film d'animazione Disney senza titolo programmato ogni novembre dal 2024 al 2026.

E proprio i troppi film senza titolo presenti nella lista hanno attirato su Disney gli sfottò dei fan, infastiditi dalla lunga serie di voci "Untitled Marvel", "Untitled Disney" e "Untitled Pixar". Le reazioni ironiche e infastidite su Twitter non sono mancate.