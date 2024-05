X-Men '97, l'easter egg al primo film di Bryan Singer che forse vi è sfuggito

L'episodio 8 di X-Men '97 darà il via all'arco narrativo in tre parti che concluderà questa prima stagione della serie Marvel Animation.

Una nuova clip in anteprima lascia presagire un atteso momento di catarsi padre-figlio e un po' dell'umorismo che ha contraddistinto la serie, compreso un easter egg al primo film in live-action della Fox sugli X-Men.

Nella clip dedicata a "Tolleranza è estinzione (Pt. 1)" Ciclope si sta preparando a combattere contro il nuovo cattivo Bastion (Theo James) e il suo modello avanzato di ibridi cibernetici Sentinelle umane. Ad unirsi a Ciclope nei preparativi per la guerra c'è suo figlio Nathan Summers, alias Cable, che ha viaggiato fino al 1997 per salvare suo padre e gli X-Men dalla Sentinella ibrida Bolivar Trask e informarli della grave minaccia che Bastion rappresenta per il futuro.

Proseguendo nella clip, Ciclope tenta di dare a Cable un'uniforme ufficiale degli X-Men da indossare; l'unico problema è che Cable non si sente a suo agio con quella tuta. Quando si chiede se stia andando in guerra o al "circo", Ciclope risponde con la battuta "Cosa ti aspettavi: dei costumi in pelle nera?".

Questa battuta è un chiaro richiamo e una risposta se vigliamo al primo film degli X-Men, dove Ciclope e Wolverine hanno uno scambio di battute simile - solo che nel film Ciclope si chiede se Wolverine si aspettasse una calzamaglia gialla da indossare al posto delle uniformi di pelle nera che si vedono nel film.

Ovviamente, l'ascesa del Marvel Cinematic Universe e i grandi progressi nel campo dei costumi e degli effetti visivi hanno cambiato completamente il quadro della situazione per quanto riguarda il ricreare in maniera convincente il look dei fumetti. La Marvel ha aspettato quasi un quarto di secolo per mostrare il costume giallo classico di Wolverine indosso all'attore Hugh Jackman, cosa che finalmente avverrà nel prossimo film Deadpool & Wolverine.