X-Men, Halle Berry su Bryan Singer: "Mi arrabbiavo con lui ma era un uomo tormentato"

L'interprete di Tempesta nei film di X-Men, Halle Berry, torna sull'argomento Bryan Singer, ricordando come spesso finisse col discutere con il regista per via del suo comportamento poco professionale.

Ai microfoni di Variety (via Yahoo! Entertainment), Berry ha rivelato di aver discusso parecchio con il regista prima di dire addio alla saga.

"Bryan non è il tipo più semplice con cui lavorare" afferma l'attrice Premio Oscar "Voglio dire, tutti hanno sentito le storie, non c'è bisogno che le ripeta, e tutti hanno sentito delle sfide che stesse affrontando e delle sue lotte personali".

È infatti celebre la frase che avrebbe pronunciato la Berry in occasione di un particolare accadimento sul set del primo film ("Puoi baciare il mio didietro di colore").

X-Men vs. Bryan Singer: quando Halle Berry gli disse "Puoi baciare il mio didietro"

Halle Berry in una scena di X-MEN

"Mi arrabbiavo molto con lui, a volte. Abbiamo litigato in più occasioni, e io non ci sono sono andata troppo leggera con il linguaggio per quanto frustrante fosse" ammette Berry "Quando lavoro, sono molto seria al riguardo. E quando qualcuno compromette questa serietà, me la prendo molto. Ma, allo stesso tempo, ho anche compassione per coloro che lottano continuamente con qualsiasi cosa sia che li tormenti. E Bryan era piuttosto tormentato".

Sono state diverse le accuse di molestie sessuali nei confronti di Singer, e ancor più i problemi di varia natura che avrebbe creato sui differenti set, come quello di Bohemian Rhapsody, da cui poi stato licenziato.

"A volte, a causa di ciò, non sembrava fosse mentalmente presente. Spesso noi eravamo lì, sul set di X-Men, a congelarci a Banff, in Canada, con temperature bassissime, e lui non si concentrava sul lavoro. E noi continuavamo a congelare. Capite come possa venir facile prendersela" conclude.