X-Men: Dark Phoenix sarà "il perfetto saluto al team degli X-Men"

X-Men: Dark Phoenix segnerà il canto del cigno e l'addio (definitivo?) della saga degli X-Men, come sancito dall'accordo Disney-Fox. La conferma è arrivata dalla executive Fox Emma che ha partecipato al panel congiunto Disney-Fox al CinemaCon la quale, dopo aver confermato l'uscita americana di X-Men: Dark Phoenix per il 7 giugno (in Italia 6 giugno) e quella probabile di New Mutants per il 2 agosto (in Italia 15 agosto), ha dichiarato che Dark Phoenix sarà "il perfetto commiato al nostro epico team degli X-Men".

La presentazione Disney-Fox del CinemaCon di Las Vegas si è aperta con una serie di clip di film Fox e Disney che si è conclusa con una clip di Wolverine in cui Hugh Jackman chiede "Che posto è questo?", taglio su Black Panther. Questo montaggio ha segnalato al pubblico che gli X-Men da ora in poi sono proprietà dei Marvel Studios.

X-Men: Dark Phoenix

Per i mutanti si profila un ingresso più o meno imminente nel Marvel Cinematic Universe, visto che Dark Phoenix segnerà la fine della saga come era stata sviluppata da Fox, ma con una felice eccezione. Disney ha confermato che continuerà a sviluppare il franchise di Deadpool seguendo le orme dei primi due film. "Vedrete ancora molto Deadpool nei prossimi anni" ha confermato il capo dei Walt Disney Studios Alan Horn, mentre un tweet di Ryan Reynolds, alias Deadpool, compariva sullo schermo.

Feels like the first day of 'Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019

La più grande sorpresa del panel Disney-Fox è stata la conferma dell'arrivo in sala, nonostante i problemi produttivi attraversati dal film. La versione horror dei giovani mutanti arriverà al cinema nonostante tutto, ma dopo l'acquisizione la data fissata per il 2 agosto potrebbe subire degli aggiustamenti. Nuovi ritardi in vista?

