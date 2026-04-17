Toy Story 5 ha scelto bene il suo villain: è una vera presa di posizione?

Alla CinemaCon 2026 di Las Vegas, Disney e Pixar hanno presentato un nuovo filmato di Toy Story 5, introducendo anche il nuovo villain della pellicola, che appare più che mai come una presa di posizione da parte dello studio d'animazione.

Le immagini seguono Bonnie mentre riceve un nuovo tablet chiamato Lilypad, che entra in conflitto con gli altri giocattoli. Lo studio ha anche condiviso nuove immagini che rivelano il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Duke Caboom. Di seguito una descrizione del filmato.

Toy Story 5, Woody torna a casa di Bonnie nel trailer

La descrizione del trailer di Toy Story 5 alla CinemaCon

Riusciranno Woody o Buzz Lightyear a salvare i giocattoli dall'estinzione? Questa domanda era al centro del filmato che Disney e Pixar hanno condiviso con i gestori delle sale cinematografiche.

In una scena i giocattoli si trovano a dover affrontare l'essere messi da parte dalla loro proprietaria Bonnie (Scarlett Spears), a favore di Lilypad (Greta Lee), un tablet dal design a forma di rana che permette al suo proprietario di creare gruppi di chat e giocare a giochi interattivi con gli amici per ore e ore.

Questo potrebbe significare la fine per Slinky, Rex, Hamm, Bo Peep e gli altri giocattoli e action figure che un tempo facevano la gioia di Bonnie. Quindi, per trovare un modo di combattere tutto quel tempo trascorso davanti allo schermo, i giocattoli inviano un SOS a Woody, che arriva, nella seconda sequenza, più panciuto, più calvo e con indosso un poncho che sembra uscito da un western di Clint Eastwood. Ma questo fa sentire Buzz poco apprezzato e i due amici finiscono presto per scontrarsi su chi sia stato incaricato di salvare la situazione.

Toy Story 5, Woody e Buzz contro una nuova minaccia

Dai giocattoli alla tecnologia, la presa di posizione della Pixar

Con l'introduzione del personaggio di Lilypad, Toy Story 5 analizzerà il modo in cui i bambini si stanno allontanando dai giocattoli classici per orientarsi verso dispositivi touchscreen come i tablet.

Il regista Andrew Stanton ha descritto il film come "la presa di coscienza di un problema esistenziale: il fatto che ormai nessuno giochi più davvero con i giocattoli", e che esaminerà l'impatto dell'aumento del tempo trascorso davanti a uno schermo sull'infanzia. Di conseguenza, i giocattoli sono costretti a confrontarsi con il proprio ruolo in un mondo in cui la tecnologia sta ridefinendo il concetto stesso di gioco.

Quando esce in Italia Toy Story 5

Il film uscirà nelle sale italiane il 17 giugno 2026, quando saranno passati sette anni dal capitolo precedente. Due giorni dopo, quindi, arriverà anche nelle sale americane. Nel cast tornano Tom Hanks e Tim Allen nei panni di Woody e Buzz, mentre tra i grandi ritorno è stato confermato anche quello di Keanu Reeves nei panni di Duke Kaboom, introdotto per la prima volta in Toy Story 4.