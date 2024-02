X-Men '97: la nuova serie animata è ambientata nel MCU?

Dopo l'arrivo del trailer di X-Men '97, i fan hanno cominciato a domandarsi se la serie d'animazione dei Marvel Studios sia effettivamente ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Lo showrunner della serie ha quindi rivelato se lo show sia inserito nel MCU. Su Instagram, Beau DeMayo ha risposto senza sosta alle domande dei fan sulla prossima serie Disney+. Tuttavia, per i fan che speravano che la squadra di mutanti di X-Men '97 facesse il salto nel MCU, ci sono brutte notizie.

DeMayo ha dichiarato: "Siamo una cosa a parte". Quindi, anche se questo potrebbe essere un peccato per alcuni spettatori, ciò non ha impedito al fandom in generale di analizzare il trailer con estrema accuratezza, alla ricerca di dettagli e riferimenti.

Lo showrunner ha anche parlato con Entertainment Weekly dell'estetica retrò e di alcuni cenni presenti nel filmato:

"Ogni scelta di design è in realtà un indizio della trama che stiamo portando avanti", ha dichiarato DeMayo. "Niente è arbitrario". Lo sceneggiatore ha anche riconosciuto alcuni riferimenti specifici. "È una bella strizzata d'occhio a Pryde degli X-Men", ha aggiunto a proposito di un riferimento all'episodio pilota del 1989 di un'altra serie sugli X-Men. "Ma è per riportare gli X-Men a un'epoca in cui stanno pensando: quale parte di questa storia voglio mantenere? Era davvero più semplice allora, o eravamo solo più ingenui?".

Deadpool 3: il Wolverine di Hugh Jackman è lo stesso di X-Men '97?

Chissà se sarà davvero Deadpool & Wolverine il film che vedrà il debutto degli X-Men nel MCU dopo la breve scena post-credits di The Marvels.