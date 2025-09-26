X-Men ’97, ma quando esce la seconda stagione? Finalmente abbiamo qualche indizio

Il ritorno degli X-Men in forma animata aveva convinto praticamente tutti un anno fa con la prima stagione della serie revival, ma ci sarà da aspettare ancora per i nuovi episodi

Marvel Animation ha pubblicato molte serie diverse su Disney+ dal 2021, anche se in modo molto poco regolare. What If...? ha visto l'arrivo di tre stagioni tra il 2021 e il 2024, ma ci sono voluti quattro anni per avere Marvel Zombies (nonostante fosse stata annunciata nel 2022). Sembra inoltre che ci sarà un intervallo di oltre due anni tra le stagioni di X-Men '97 e Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere.

Questo livello di incoerenza non gioverà agli indici di ascolto. Tuttavia, sembra che Marvel Animation si concentrerà sul garantire la produzione di serie annuali coerenti, simili a ciò che sta accadendo con Daredevil: Rinascita.

Nel corso di una nuova intervista, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione dei Marvel Studios, ha affermato: "Ciò che è entusiasmante dei prossimi anni è che avremo stagioni successive di X-Men '97 e Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere con cadenza annuale. Quindi ogni anno ci sarà una nuova stagione e potremo pianificare un arco narrativo più lungo per quelle storie".

X-Men '97: una scena

Arriveranno più serie animate slegate dal MCU?

Marvel Animation non ha annunciato altri nuovi titoli, anche se le tiepide recensioni della terza stagione di What If...? e di Marvel Zombies rispetto all'entusiasmo generato da X-Men '97 e Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere (entrambe acclamate dalla critica) suggerisce che potrebbe esserci uno spostamento del focus sulle storie "Elseworlds" piuttosto che su quelle collegate al MCU.

In un'intervista separata con Variety, il regista di Marvel Zombies Bryan Andrews ha detto la sua riguardo alla mancata inclusione degli X-Men e dei Fantastici Quattro nell'ultima serie animata approdata su Disney+:

"Mi sarebbe piaciuto inserirli, ma all'epoca il film sui Fantastici 4 era ancora molto lontano. Inoltre, appartengono a un multiverso diverso. Lo stesso vale per gli X-Men. Come potrebbero arrivare qui? Quindi ci sono tutte queste domande e complicazioni. Ma, insomma, mai dire mai. Ecco perché spero che, se ci sarà una seconda stagione, ci siano già alcune idee, del tipo: possiamo osare ancora di più? Chi lo sa, ma sarebbe fantastico e ci darebbe solo più opportunità per avere più zombie ed eroi folli da abbattere".

X Men: un frame della serie animata

X-Men '97, quello che sappiamo della seconda stagione

Marvel ha comunicato che il debutto dei nuovi episodi è previsto per il 2026. Alcune voci affermano che la sceneggiatura fosse già completata (o molto avanzata) prima che il creatore Beau DeMayo venisse estromesso, ma probabilmente sono state effettuate delle riscritture in seguito al suo allontanamento. Si è anche detto che la post-produzione richiederà tempo, fatto che contribuirà al ritardo.

La trama della Stagione 2 sembra riprenderà direttamente dal cliffhanger con cui si è conclusa la prima: gli X-Men sono separati in tre linee temporali diverse dopo il disastro dell'Asteroid M. Una delle linee si svolgerà nell'antico Egitto, vicino all'origine di Apocalisse come En Sabah Nur, un'altra nel futuro legato al clan Askani, e ovviamente ci sarà anche la linea nel presente con tutte le implicazioni che ne derivano.