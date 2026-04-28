Lost, Harold Perrineau: "Una co-star non mi parla dal 2006 per colpa di QUELLA scena"

Una interprete di Lost non ha perdonato il collega per un clamoroso decesso che ha condizionato il plot della serie mistery.

A distanza di oltre 20 anni, le conseguenze di Lost si fanno ancora sentire per Harold Perrineau. L'interprete di Michael Dawson, superstite sull'isola insieme al figlioletto Walt, ha rivelato che una delle colleghe non gli parla dal 2006 per colpa di una scena scioccante.

Fin dal debutto avvenuto nel 2004, Lost ha conquistato il pubblico con un mix di suspence, mistero, romanticismo e tanti colpi di scena fino all'episodio finale andato in onda nel 2010. Perrineau, che interpretava uno dei sopravvissuti del volo Oceanic 815 dopo l'atterraggio di emergenza su un'isola inesplorata, ha parlato di una devastante doppia morte avvenuta nella seconda stagione, che a suo dire avrebbe causato un distacco durato 20 anni.

Quale scena scioccante ha causato il 'silenzio stampa' ai danni di Harold Perrineau

Harold Perrineau e Matthew Fox in una scena di Lost

Nell'episodio 20 della seconda stagione di Lost, intitolato Due per la strada, Michael uccide Ana Lucia (Michelle Rodriguez) e Libby (Cynthia Watros) per liberare Ben Linus (Michael Emerson) e onorare un patto con "Gli Altri", che tengono in ostaggio suo figlio Walt (Malcolm David Kelley). La morte a sangue freddo di questi personaggi ha segnato la fine prematura delle apparizioni di Rodriguez e Watros in Lost, dopo che si erano unite al cast fisso proprio nella seconda stagione.

Parlando con l'Independent, Perrineau ha affermato che una delle attrici, di cui non ha specificato il nome, si è sentita "profondamente tradita" per la scioccante morte e che, a tutt'oggi, non gli rivolge la parola.

"È davvero strano dirlo, ma una delle attrici, ancora oggi, non mi parla", ha dichiarato Perrineau nell'intervista. "Le ho spiegato: 'Non l'ho scritto io! Sto facendo quello che fai tu, sto facendo il mio lavoro!'". Ma a quanto pare, la spiegazione non l'avrebbe soddisfatta.

L'interprete di Michael non ha, però, rivelato se la collega rancorosa in questione è Michelle Rodriguez o Cynthia Watros. Anche le due attrici, per il momento, non commentano la dichiarazione lasciano i fan nel dubbio.

Il "pentimento" di Michael: la reazione al sanguinoso colpo di scena della seconda stagione

Harold Perrineau ha raccontato che la sua reazione iniziale al tradimento di Michael nei confronti dei suoi compagni d'avventura è stata di shock ed eccitazione, soprattutto perché nessun altro membro del cast sapeva cosa stesse per succedere.

"A quel punto, Michael era già assente da un po'", ha spiegato. "La produzione mi ha chiamato e mi hanno detto, 'Sta tornando ed ecco cosa farà. E non lo diremo a nessuno fino al giorno delle riprese'. Io ho pensato; 'Di cosa state parlando?'"

Harold Perrineau con Malcolm David Kelley nel Pilot di Lost

All'attore era stato detto che solo i creatori della serie - Jeffrey Lieber, J. J. Abrams e Damon Lindelof - erano a conoscenza di ciò che sarebbe accaduto il giorno delle riprese.

"Ero incredibilmente emozionato", ha proseguito. "Poi arriviamo sul set e la troupe si sta preparando, tutti si guardano intorno. Si chiedono, 'Cosa sta succedendo?'. Il regista interviene e dice, 'Ok, ecco cosa succederà'. Erano tutti sconvolti. E mi è piaciuto. Ho pensato, è pazzesco."

Perrineau aveva già commentato la morte di Ana Lucia e Libby in un'intervista con Entertainment Weekly del 2008, definendo la scena "uno dei momenti meno preferiti" della serie:

"È stato davvero triste e volevo solo che quel giorno finisse. Perché tutti noi... posso dire 'ci siamo innamorati' senza che tutti si arrabbino, pensando che stessi tradendo mia moglie? [Ride.] Ci siamo innamorati tutti. È stata una brutta giornata."