Lanterns, perché il trailer della serie DCU è sparito dai canali ufficiali?

A pochi mesi dal debutto previsto della serie su HBO, il trailer di Lanterns dei DC Studios è misteriosamente scomparso dai canali ufficiali.

Sembra che ne sia rimasta solo una versione, ovvero quella verticale pubblicata sul canale YouTube ufficiale della DC, ma il filmato integrale non è disponibile nel formato corretto su nessun canale: DC, HBO o HBO Max.

Qualunque sia il motivo per cui sia stato rimosso da quei canali YouTube, la misura non è stata estesa altrove. Il trailer è ancora disponibile su canali YouTube non ufficiali, il che rende la mossa ancora più sconcertante.

La colpa è delle polemiche suscitate del trailer di Lanterns?

DC Studios e HBO non hanno confermato ufficialmente che i video siano stati rimossi; non è stata fornita alcuna motivazione. Anche se forse non c'è alcun nesso, il trailer di Lanterns aveva suscitato qualche polemica al momento della sua uscita. L'ex sceneggiatore dei fumetti di Green Lantern, Grant Morrison, aveva criticato la serie per aver eliminato la parola "Green" dal titolo.

"Perché uno scrittore si dedica a questo tipo di narrazione se la ritiene fondamentalmente 'stupida'?" aveva scritto Morrison nella sua newsletter su Substack. "Non si affidano le sceneggiature di CSI a scrittori [condiscendenti] che condannano gli esperti forensi e i loro tagli di capelli definendoli 'stupidi', quindi perché assumere persone che si vergognano e negano il materiale dei fumetti che sono state incaricate di sviluppare? Perché non rifiutano lavori per cui non sono adatti?".

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Le successive scuse dello sceneggiatore Damon Lindelof

Damon Lindelof, showrunner di Lanterns, si è affrettato ad assumersi la responsabilità della situazione. Aveva scatenato l'ira di Morrison con alcune dichiarazioni rilasciate in un podcast in cui spiegava il motivo del titolo Lanterns, definendo il nome "Green Lantern" come "stupido".

"Per citare il bardo (Otis Redding), la colpa è solo mia", ha scritto Lindelof su Instagram. "Ho fatto una battuta stupida in un podcast comico. Non ho intenzione di tergiversare sul contesto: la battuta era stupida, ma i fan non lo sono. Devo loro una spiegazione e una riflessione sincera sui miei veri sentimenti".