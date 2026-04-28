La Promessa anticipazioni 29 aprile: Angela si accampa nei giardini e sfida Leocadia

È guerra aperta tra Angela e la madre: la ragazza è pronta a tutto pur di non partire; intanto Adriano gela Lisandro rifiutando il titolo nobiliare, una decisione che finisce per mettere in difficoltà anche Alonso.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela sfida il freddo e la fame per amore di Curro, intanto, Adriano gela il Duca Lisandro rifiutando il prestigioso titolo nobiliare.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Candela, Simona e Teresa faticano a credere che Padre Samuel ha denunciato sé stesso. Tuttavia, lo shock lascia spazio alla comprensione: il sacerdote lo ha fatto per riabilitare Petra, cancellando ogni sospetto sulla governante e permettendole un futuro ritorno a Palazzo. Maria, che conosce il movente sentimentale del gesto, teme che il caos generato sia ormai irreversibile.

Contemporaneamente, il muro di segretezza di Don Romulo crolla davanti all'intuito di Pia. La governante scopre che il maggiordomo ha già pianificato la fuga d'amore con Emilia ed è pronta per non lasciarlo andare. In un confronto a viso aperto, Pia supplica Romulo di restare, ricordandogli che la sua guida è vitale per l'equilibrio della tenuta, specialmente in assenza di Petra. Ma il maggiordomo appare irremovibile: il richiamo di una vita libera accanto a Emilia è più forte di qualunque senso del dovere verso i Luján.

Angela e Leocadia

La Promessa anticipazioni: Angela si accampa nei giardini della Tenuta

Angela ha deciso: non salirà su quel treno per la Svizzera. Con un gesto che lascia l'intera servitù e la famiglia Luján senza parole, la ragazza si è accampata nei giardini de La Promessa. Angela dichiara guerra aperta a Leocadia: non se ne andrà finché non le sarà permesso di rientrare ufficialmente alla tenuta.

La determinazione della giovane è totale. Angela annuncia di essere pronta a morire di freddo e di fame pur di non piegarsi al volere della madre. Mentre il sole cala e le temperature scendono, la tensione sale: Leocadia cercherà di farla sgomberare intimando a tutti di non aiutarla. Mentre una battaglia si consuma nei giardini, un'altra esplode nei saloni.

Lisandro e Adriano

Adriano e Catalina rifiutano il titolo nobiliare

Lisandro ha ottenuto dal Re il decreto per nominare Adriano e Catalina nobili. Inizialmente, la coppia accoglie la notizia con grande entusiasmo, vedendo nel titolo una protezione per i propri figli. Tuttavia, il clima cambia drasticamente quando viene svelato il nome scelto dal Duca per la loro casata.

Non appena Adriano scopre il nome che Lisandro ha selezionato per la loro famiglia, la sua reazione è decisa: il mezzadro si rifiuta categoricamente di accettarlo. Uno schiaffo morale senza precedenti per Lisandro che rischia di ripercuotersi anche su Don Alonso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela regala una rosa a Curro, simbolo del suo amore per lui.