X-Men '97, cos'è successo al Professor X nella serie Marvel? Facciamo chiarezza

I primi due episodi di X-Men '97 hanno debuttato nella giornata di ieri su Disney+, mostrando i suoi protagonisti "orfani" del personaggio di Charles Xavier, alias Professor X. Ma cosa gli è successo e come è morto il leader della squadra?

La premessa di X-Men '97 vede gli studenti di Xavier, gli X-Men, gestire lo Xavier Institute For Gifted Youngsters con Magneto in loro compagnia. Anche in questo caso, a meno che non si ricordino gli eventi finali di X-Men: The Animated Series, si tratta di un punto piuttosto strano per iniziare una nuova serie di cartoni animati sugli X-Men, quindi ecco un rapido riassunto di come ci siamo arrivati. Su queste pagine, intanto, la nostra recensione di X-Men '97.

X-Men: The Animated Series

L'episodio finale di X-Men: The Animated Series si intitolava "Graduation Day" e la trama vedeva Charles Xavier rivelato come mutante da Henry Peter Gyrich durante un summit mondiale sulle relazioni tra mutanti e umani. Gyrich attaccò Xavier con un'arma che fece andare fuori controllo i poteri psichici di Xavier davanti al pubblico, lasciando Xavier stesso in coma. Gli X-Men hanno messo in salvo il Professore, ma non sono riusciti a guarirlo dalle sue condizioni.

Dopo aver visto Xavier abbattuto in diretta TV, Magneto raduna i mutanti arrabbiati nella sua nuova patria di Genosha, creando un esercito di rappresaglia. Morph, membro degli X-Men, cerca di imitare Xavier e di placare le tensioni, ma non ci riesce, così gli X-Men inviano Ciclope, Jean Grey e Wolverine in una missione ad alto rischio per infiltrarsi a Genosha e fermare Magneto prima che inizi una guerra.

L'addio di Xavier

A Genosha, gli X-Men combattono contro Magneto, che alla fine interrompe il suo attacco quando si rende conto che Xavier sta morendo. Magneto accetta di lasciare il suo esercito e il suo sforzo bellico per aiutare Charles. Con Magneto che potenzia la portata psichica di Xavier, Charles può finalmente chiamare il suo amore alieno Lilandra, le cui cure mediche possono salvarlo. Alla fine dell'episodio, viene rivelato che Xavier dovrà rimanere per un po' di tempo nella casa dell'Impero Shi'ar di Lilandra. Magneto viene visto insieme agli X-Men mentre Xavier e Lilandra lasciano la Terra, lasciando intendere che li aiuterà a realizzare il sogno di Xavier.

Per un resoconto completo degli eventi della serie animata classica, Marvel ha pubblicato un riassunto di X-Men: TAS, proprio per aggiornare chi non aveva mai visto le vecchie puntate.