World War Hulk: un film sul personaggio di Mark Ruffalo dopo la serie She-Hulk?

Dopo una lunga attesa, anche Hulk potrebbe avere la sua pellicola standalone. Alcune voci indicano che il Marvel Cinematic Universe potrebbe vedere l'arrivo di World War Hulk, celebre storyline dei fumetti dedicata al personaggio interpretato da Mark Ruffalo. Il film in questione seguirà la serie Disney+ She-Hulk e potrebbe entrare in lavorazione nel 2022.

Thor: Ragnarok - un primo piano di Hulk in un'immagine del primo teaser

L'ultimo film standalone su Hulk è L'incredibile Hulk, del 2008, distribuito da Universal Studios. Oggi, con lo strapotere dei Marvel Studios, la situazione è profondamente cambiata e i tempi potrebbero essere maturi per dare al personaggio di Mark Ruffalo l'attenzione che richiede.

A breve Ruffalo comparirà in She-Hulk, serie dedicata alla cugina di Hulk, interpretata da Tatiana Maslany, che potrebbe gettare le basi per il futuro di Bruce Banner e della sua controparte verde e rabbiosa. Nel fumetto di World War Hulk un gruppo di eroi Marvel invia Hulk su un pianeta pacifico per sbarazzarsi di lui, ma l'eroe finisce per sbaglio su un pianeta di gladiatori. La storia è intitolata Planet Hulk. Dopo che Hulk ha conquistato il pianeta, fa ritorno sulla Terra pèer vendicarsi in World War Hulk. L'apparizione di Hulk in Thor: Ragnarok mutua molti aspetti da Planet Hulk, infatti vediamo il personaggio costretto a combattere in un'arena di gladiatori dove viene raggiunto da Thor.

In difesa del primo Hulk: perché dovremmo apprezzare il film di Ang Lee