Hulk e She-Hulk: novità sulle prossime apparizioni dei due giganti verdi

Rumors intriganti stanno circolando riguardo al futuro dei giganti verdi dell'MCU. Mark Ruffalo e Tatiana Maslany potrebbero tornare nei panni di Bruce Banner/Hulk e Jennifer Walters/She-Hulk in progetti che promettono di espandere il loro impatto nell'universo Marvel.

Hulk e She-Hulk: quando li rivedremo e come?

Secondo il sito The Cosmic Circus, si sta parlando con crescente insistenza di un possibile film solista su Hulk, con una svolta sorprendente: l'introduzione del Grey Hulk, alias Joe Fixit, una personalità oscura e manipolativa presente nei fumetti. Il Grey Hulk è noto per essere un alter ego più cinico e meno eroico di Banner, che ha lavorato come problem-solver per la mafia di Las Vegas. Questa trasformazione segnerebbe un notevole cambio di tono rispetto alla versione di Smart Hulk attuale. Si è anche discusso di un possibile scontro epico in Hulk vs. Wolverine o di una storia tratta da World War Hulks, anche se nessuno di questi progetti è ancora ufficiale.

una scena con She-Hulk

Per quanto riguarda She-Hulk, sembra che Jennifer Walters farà ritorno, forse in Avengers: Secret Wars, anche se i dettagli sono ancora scarsi. Mark Ruffalo, parlando del suo desiderio di esplorare diverse sfaccettature del personaggio, ha rivelato che Kevin Feige gli propose di trasformare Hulk gradualmente attraverso più film piuttosto che con un solo progetto stand-alone. Ruffalo ha dichiarato: "Volevo portarlo da un maniaco rabbioso a un personaggio integrato. Kevin ha detto: 'Non ti daremo un film solista, ma lo faremo in quattro film.'"

Da She-Hulk a Valchiria: viaggio all'interno del women empowerment dell'Universo Marvel

Queste dichiarazioni e i nuovi sviluppi lasciano intendere che il futuro di Hulk e She-Hulk sarà ricco di evoluzioni e sorprese.