Wool: Tim Robbins, Rashida Jones e David Oyelowo nella serie distopica Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato il cast di Wool, nuova serie distopica ispirata al popolare romanzo di Hugh Howey. Tim Robbins, Rebecca Ferguson, Rashida Jones e David Oyelowo saranno protagonisti dello show sci-fi. Oyelowo e la Jones interpreteranno marito e moglie.

Al centro di Wool troviamo una piccola comunità che vive in un silo sotto terra. La società del silo, alto più di cento piani, è rigidamente irreggimentata, apparentemente per tenere al sicuro gli abitanti poiché l'aria sulla superficie del pianeta Terra in rovina è irrespirabile.

Rebecca Ferguson interpreta Juliette, un ingegnere che il capo dell'IT, Bernard (Tim Robbins), pensa faccia troppe domande.

Secondo l'Hollywood Reporter, David Oyelowo sarà Holston, lo sceriffo del silo, mentre Rashida Jones, sua moglie, lavora nell'IT insieme a Bernard. I due personaggi avranno un ruolo centrale nel risveglio delle coscienze degli abitanti del silo.

Al momento non sappiamo quando Wool approderà su Apple TV+.