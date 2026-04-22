Silo 3: Rebecca Ferguson deve "capire il passato" per salvarsi nel primo sguardo allo show

Un enigmatico teaser offre un primo sguardo alla terza attesa stagione di Silo, enigmatica serie targata Apple TV che, dopo una lunga attesa, ha finalmente una data di uscita.

Come anticipato da Apple TV, lo show interpretato da Rebecca Ferguson farà ritorno il 3 luglio con nuovi misteri da risolvere ed enigmi da scoprire che riguardano Silo 18. La terza stagione sarà composta da 10 episodi e ci farà compagnia per tutta l'estate fino al 3 settembre.

Una scena del finale di Silo 2

Trama della terza stagione di Silo

Come spiegato nell'analisi del finale di Silo 2, la seconda stagione si è conclusa con il ritorno di Juliette (Rebecca Ferguson) al Silo 18, dove ha fermato la rivolta avvertendo i suoi compagni di non andarsene. Successivamente, Juliette è rimasta intrappolata nell'inceneritore insieme a Bernard (Tim Robbins), ma è sopravvissuta mentre lui è morto. Infine, con un colpo di scena finale, l'episodio ci riporta all'inizio, dove incontriamo nuovi personaggi che ci aiuteranno a svelare come si è arrivati ​​al futuro distopico di Juliette.

Nella sinossi della terza stagione si legge: "Nel presente, Juliette Nichols sopravvive alla sua forzata "pulizia", ma soffre di amnesia mentre il silo si riprende dalla ribellione e affronta una nuova pericolosa minaccia. Nel frattempo, nel "Prima dei Tempi", la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il deputato Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una catena di eventi con conseguenze catastrofiche e irreversibili."

Il teaser trailer di Silo 3

"Prima di poter sapere perché siamo qui. Prima di poter sapere che tutto è come è. Prima di sapere come tutto finirà, dobbiamo capire come tutto è iniziato" esclama la voice over di Juliette, accompagnando le immagini "a ritroso" degli eventi chiave occorsi nella serie.

Silo è già stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese si sono concluse il mese scorso, quindi l'attesa tra queste ultime due stagioni dovrebbe essere più breve del solito.

In aggiunta a Rebecca Ferguson, il cast della terza stagione vede il ritorno di Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Clare Perkins e Steve Zahn. Tra i nuovi arrivi si segnalano Ashley Zukerman, Jessica Henwick, Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney e Matt Craven, mentre Colin Hanks avrà un ruolo ricorrente.

Creata da Graham Yost e basata sulla trilogia bestseller del New York Times di Hugh Howey, la terza stagione continua la saga di una società distopica di 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze misteriose, rivelando al contempo una storia delle origini ambientata secoli prima.