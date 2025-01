Silo 3: il creatore fornisce un aggiornamento sulle stagioni 3 e 4 della serie Apple TV+

Silo, la serie thriller sci-fi creata da Graham Yost e ispirata alla saga di libri di Hugh Howey, ha debuttato su Apple TV+ nel maggio 2023, riscuotendo un ottimo successo sia di pubblico che di critica. Questo grande riscontro ha portato al rinnovo della serie per una terza e quarta stagione, di cui Yost ha recentemente fornito alcuni aggiornamenti.

Le dichiarazioni di Graham Yost

In una recente intervista con The Wrap, il creatore della serie ha parlato dell'episodio finale della seconda stagione, il decimo, intitolato "Into the Fire", e ha fornito alcuni aggiornamenti importanti sul futuro di Silo. Secondo quanto riportato, Apple TV+ ha rinnovato la serie per altre due stagioni, la terza e la quarta, a dicembre 2024.

Silo: Rebecca Ferguson in una scena, stagione 2

Quando gli è stato chiesto a che punto fossero le riprese della terza stagione, Yost ha risposto: "Stiamo già girando e siamo a metà strada. Abbiamo dovuto accelerare un po' i tempi, ma ci fidiamo di Apple, che ha il suo modo di lavorare, e lo comprendo pienamente".

Inoltre, Yost ha confermato che la scrittura della quarta stagione è già stata completata. Le riprese della quarta inizieranno verosimilmente dopo una pausa di tre mesi dalla fine della post-produzione della terza.

Secondo quanto riportato da The Direct, la terza stagione di Silo potrebbe arrivare su Apple TV+ tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. La seconda stagione ha richiesto circa 5 mesi di riprese e altri 8-12 mesi per la post-produzione prima di essere disponibile in streaming. Considerando questo modello, è ragionevole pensare che la terza stagione seguirà un calendario simile.

Nel frattempo, la seconda stagione, con Rebecca Ferguson protagonista, è attualmente disponibile su Apple TV+, con nuovi episodi in arrivo ogni venerdì fino al 17 gennaio 2025.