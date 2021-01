Tim Robbins protagonista della serie Amazon The Power, sostituirà Rainn Wilson

Tim Robbins protagonista a fianco di Leslie Mann della serie fantascientifica femminista The Power, targata Amazon Prime Video.

Il premio Oscar Tim Robbins ha preso il posto di Rainn Wilson come protagonista di The Power, serie thriller Amazon Prime Video in 10 episodi che vede nel cast anche Leslie Mann. La serie, basata sul libro di fantascienza femminista di Naomi Alderman, sarà diretta Reed Morano.

In The Power, all'improvviso, tutte le ragazze adolescenti nel mondo sviluppano il potere di folgorare le persone a loro piacimento. Questo potere è insito nella loro persona e nessuno glielo può sottrarre. La serie seguirà alcuni personaggi sparsi tra Londra, Seattle, Nigeria e Moldavia alle prese col Potere che evolve da un formicolio alle clavicole delle adolescenti a una completa inversione dell'equilibrio nel mondo.

Tim Robbins interpreterà Daniel Dandon, governatore Repubblicano dello stato di Washington spina nel fianco di Margot Cleary-Lopez (Leslie Mann), sindaca Democratica di Seattle.

Il ruolo, in origine, era stato affidato a Rainn Wilson, ma l'attore ha dovuto rinunciare dopo gli slittamenti della produzione dovuti all'emergenza sanitaria.

The Power, attualmente in produzione, è prodotta da Jane Featherstone, Naomi de Pear, Naomi Alderman, Reed Morano e Claire Wilson con Tim Bricknell. Lo show è stato creato da Naomi Alderman, alla guida di una writers' room tutta femminile.