Grande Fratello, Helena e Javier tornano in TV? Ecco dove li rivedremo

Continuano a rincorrersi i rumors sulla partecipazione di Helena Prestes e Javier Martinez alla nuova edizione di Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese su TV8. Secondo alcune indiscrezioni, i due saranno tra i protagonisti di una delle puntate della prossima stagione, pronti a sfidarsi ai fornelli in un'avvincente gara culinaria. Per i fan degli Helevier - così è stata ribattezzata la coppia - sarà un'occasione per rivederli insieme in televisione, stavolta alle prese con padelle e mestoli anziché con le dinamiche della Casa del Grande Fratello.

La storia d'amore tra Helena e Javier: dalla Casa al sogno di coppia

Helena Prestes e Javier Martinez sono senza dubbio una delle coppie più amate nate nell'ultima edizione del Grande Fratello. La loro storia, nata quasi in punta di piedi tra complicità e sguardi intensi, ha conquistato fin da subito il pubblico. Dopo la fine del reality, i due hanno deciso di continuare a vivere il loro amore lontano dalle telecamere, ma non troppo. Recentemente hanno trascorso una romantica vacanza in Sardegna, durante la quale Helena ha avuto modo di conoscere alcuni familiari di Javier, confermando così quanto il loro rapporto stia diventando sempre più serio.

Le polemiche con Carlo Motta e le tensioni delle ultime settimane

Se da un lato la coppia sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista sentimentale e lavorativo, non sono mancate però tensioni e polemiche nelle ultime settimane. Tutto è iniziato con alcune dichiarazioni inaspettate di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana che ha affermato di aver incontrato Helena dopo la fine del reality, nonostante fosse fidanzata con Javier.

Javier Martinez ed Helena Prestes

Nonostante le polemiche, la coppia ha deciso di andare avanti a testa alta, dimostrando coi fatti la solidità del loro legame. Proprio per questo, la partecipazione a Celebrity Chef sembra arrivare nel momento perfetto: un'occasione per mostrarsi al pubblico in una veste nuova, più leggera e divertente, lasciandosi alle spalle malelingue e critiche.

Nel frattempo, Javier è atteso sabato 28 giugno a Rimini per partecipare a Sand Rimini, un evento benefico di beach volley che lo vedrà protagonista sulla spiaggia della riviera romagnola. Un'estate intensa e piena di progetti per gli Helevier, che si preparano a vivere nuove sfide, sia professionali che personali, sempre mano nella mano.