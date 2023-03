Shazam! Furia degli Dei, David F. Sandberg svela i dettagli di come ha girato il cameo di Gal Gadot

Shazam! Furia degli dei ha suscitato qualche dubbio tra gli spettatori a causa di un cameo di Gal Gadot che in tanti pensavano fosse stato realizzato usando la tecnologia deepfake.

David F. Sandberg, regista del film, ha ora condiviso i dettagli di come ha girato la scena rispondendo alle domande dei fan su Twitter.

Il regista di Shazam! Furia degli Dei ha condiviso un video dal set che lo mostra impegnato nelle riprese della scena in cui appare Gal Gadot.

David F. Sandberg ha spiegato: "Un certo cameo è stato girato in Inghilterra, ma non potevo andare a causa di alcuni problemi con il visto, quindi ho diretto a distanza. Non era una scena deepfake come alcuni credono".

Shazam!, il regista David F. Sandberg spiega il mancato cameo di Henry Cavill

L'interprete di Wonder Woman appare in uno dei monitor mentre il filmmaker dà delle indicazioni a distanza. Il regista aveva usato la controfigura Taylor Cahill sul set solo per capire come riprendere la scena perché Gal Gadot non poteva andare ad Atlanta: "Non c'è assolutamente nessuna tecnologia deepfake. Quando vedete Gal è al 100% lei".

Sandberg ha aggiunto: "Sono rimasto sorpreso da come sia andata bene la regia a distanza, ma quando ne ho parlato con Lotta Losten mi ha detto: 'ora non pensare di dirigere tutto in questo modo'. Non lo farei mai però. Amo stare sul set". David ha ribadito: "Non è stato affatto difficile. Ma avevamo inoltre girato la scena con una controfigura, quindi sapevamo esattamente di quali ciak avevamo bisogno. Avevamo compiuto delle misurazioni per capire quanto doveva essere alta la telecamera rispetto al terreno, le informazioni sulle lenti, eccetera".