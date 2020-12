Wonder Woman 3: Warner conferma il film con Gal Gadot, Patty Jenkins tornerà alla regia

Wonder Woman 3 sembra aver ottenuto il via libera da parte di Warner Bros e a scrivere e dirigere il progetto con star Gal Gadot sarà nuovamente Patty Jenkins.

La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita nelle sale americane e sulla piattaforma di streaming HBO Max di Wonder Woman 1984, il secondo capitolo della storia tratta dai fumetti della DC. Il sequel ha incassato negli Stati Uniti 36.1 milioni di dollari, arrivando globalmente a quota 85 milioni.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros Pictures Group, ha dichiarato: "Mentre i fan intorno al mondo continuano ad accogliere positivamente Diana Prince, portando a ottenere una forte performance ai box office di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre Wonder Woman nella vita reale - Gal Gadot e Patty Jenkins - che ritorneranno a concludere la trilogia cinematografica pianificata da lungo".

Wonder Woman 1984, che arriverà nelle sale italiane il 28 gennaio, è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.