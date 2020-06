Wonder Woman 3: Patty Jenkins sta rivalutando le sue idee per il sequel dopo la pandemia

Patty Jenkins ha svelato che sta modificando le sue idee per Wonder Woman 3 per colpa della pandemia che ha lasciato il segno sulla società.

Patty Jenkins potrebbe aver cambiato radicalmente le sue idee su Wonder Woman 3 a causa della pandemia, come ha rivelato la regista a Total Film Magazine.

Per ora, in ogni caso, bisognerà attendere i risultati di Wonder Woman 1984, che verrà distribuito nel mese di ottobre, per capire il destino dei film dedicati alla storia di Diana Prince.

Tra le pagine della rivista è possibile leggere le dichiarazioni di Patty Jenkins che ha dichiarato: "Ho realmente schiacciato il tasto pausa sul progetto. Perché la verità è che la trama era nata dalla nostra situazione di sei mesi fa".

La regista di Wonder Woman ha aggiunto: "Volevo assicurarmi che sto totalmente assorbendo qualsiasi sia il risultato di questa pandemia".

Nella seconda metà del 2020, inoltre, ci saranno le elezioni presidenziali americane e l'annata è stata inoltre segnata dalle proteste legate alla violenza della polizia, alla lotta contro il razzismo e per i diritti della comunità LGBTQ.

Patty Jenkins potrebbe quindi dover iniziare il lavoro su Wonder Woman 3 attingendo alle lotte per ottenere maggiori diritti per tutti e ai cambiamenti in corso nella società.

La filmmaker è inoltre al lavoro sullo spinoff Themyscira: "Sto sperando di realizzare questo film sulle Amazzoni prima di girare il terzo film Wonder Woman. E potrei non realizzarli. Non si sa mai cosa potrebbe accadere in questo mondo. Ma sì la trama penso rimarrà molto simile, ma voglio che sia influenzato da tutto quello che sta accadendo".