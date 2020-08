Wonder Woman 1984: il nuovo trailer presentato al DC Fandome

Al DC Fandome è stato presentato un nuovo trailer di Wonder Woman 1984, attesissimo sequel del film di successo uscito nel 2017.

Al DC Fandome è stato presentato un nuovo trailer di Wonder Woman 1984, attesissimo sequel del film di successo uscito nel 2017. Attesissimo era anche il nuovo trailer, arrivato a otto mesi di distanza dal primo, causa modifiche nella data di uscita: il secondo capitolo delle avventure in solitario della principessa amazzone Diana era inizialmente previsto per giugno, ed è poi stato rimandato ad agosto e successivamente a ottobre (i poster più recenti evitano di menzionare date specifiche, qualora fosse necessario un altro spostamento anche solo negli Stati Uniti, dove la situazione dei cinema è più complicata rispetto all'Europa).

Il video si apre con un flashback dedicato alla giovinezza di Diana Prince, prima di dare spazio a sequenze spettacolari e l'introduzione dei due villain interpretati da Pedro Pascal e Kristen Wiig. L'atmosfera epica contraddistingue il filmato che anticipa alcuni dei momenti chiave del sequel interpretato da Gal Gadot. Non mancano però nemmeno i momenti divertenti, in particolare con al centro Steve Trevor, ruolo affidato a Chris Pine.

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 mostra le avventure di Diana (Gal Gadot) negli anni Ottanta, quando la sua esistenza era ancora tenuta nascosta. Esistenza che sarà sconvolta dall'inatteso ritorno in scena di Steve Trevor (Chris Pine), insieme al quale Diana dovrà sconfiggere il misterioso Maxwell Lord (Pedro Pascal). L'altra villain del film è Barbara Minerva alias Cheetah, storica avversaria di Wonder Woman nei fumetti, che sullo schermo avrà le fattezze di Kristen Wiig. Torneranno dal primo film anche Robin Wright e Connie Nielsen, mentre le musiche saranno di Hans Zimmer, già autore del tema di Diana per il suo debutto sul grande schermo in Batman v Superman: Dawn of Justice.