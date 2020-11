Wonder Woman 1984: le reazioni di Gal Gadot e Patty Jenkins all'uscita in streaming

Gal Gadot e Patty Jenkins commentano la decisione unica di far uscire Wonder Woman 1984 in streaming su HBO Max in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche a Natale.

La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, e la star Gal Gadot hanno commentato l'annuncio dell'uscita in streaming del sequel su HBO Max in contemporanea a quella nei cinema.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

La notizia era nell'aria da tempo. Warner Bros. ha valutato se seguire l'esempio delle altre major e rinviare l'uscita del sequel di Wonder Woman a tempo migliori, ma alla fine ha optato per un'uscita combinata cinema/streaming. Wonder Woman 1984 arriverà, dunque, su HBO Max lo stesso giorno dell'uscita nei cinema senza costi aggiuntivi per gli abbonato alla piattaforma, ma cosa ne pensano la regista Patty Kenkins e la protagonista Gal Gadot? Ecco il commento di Gal Gadot diffuso via Twitter:

"Ci siamo. Abbiamo atteso a lungo questo giorno. Non trovo le parole per dirvi quanto sia emozionata all'idea che vedrete il film. Non è stata una decisione facile e abbiamo dovuto aspettare a lungo, ma l'emergenza sanitaria ha sconvolto i nostri mondi. Capiamo che il film non è mai stato così importante come ora e ci auguriamo che possa portare un po' di gioia, speranza e amore nei nostri cuori. Wonder Woman 1984 è speciale per me e posso solo sperare che lo sia anche per voi. Ci abbiamo messo l'anima. Così lo potrete vedere nei cinema (stanno facendo un lavoro fantastico per garantirne la sicurezza) e lo potrete vedere su HBOMax nelle vostre case".

La regista Patty Jenkins aggiunge: "Il momento è giunto. A un certo punto devi fare una scelta dando la priorità alla condivisione dell'amore e dellala gioia che hai da dare. Amiamo il nostro film e amiamo i nostro fan, così speriamo davvero che questo film porti un pizzico di gioia in questa stagione festiva. Guardate nei cinema, dove è sicuro, oppure guardatelo comodamente nelle vostre case. Buone Feste a tutti. Ci auguriamo che vi divertiate a vedere il film quanto ci siamo divertiti noi a realizzarlo".