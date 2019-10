Wonder Woman 1984: il primo trailer arriverà a dicembre

Wonder Woman 1984 debutterà presto nel primo trailer, atteso per dicembre: a svelarlo è stata la regista Patty Jenkins condividendo l'annuncio del Comic Con Experienc che si terrà in Brasile. In particolare, il giorno prescelto è l'8 dicembre 2019.

Wonder Woman 1984, sequel del trionfale Wonder Woman del 2017, vedrà la bella Gal Gadot tornare di nuovo a vestire i panni della sua Diana Prince aka Wonder Woman. Questa volta, però, come svela già il titolo, ci ritroveremo catapultati negli anni '80, mentre i centri commerciali invadono il territorio americano diventando ritrovi per famiglie e per un'intera generazione di ragazzini, e la Guerra Fredda infuria. E proprio a proposito di conflitti con l'Unione Sovietica, i primi rumor sulla trama vogliono Diana Prince come spia americana infiltrata per dare la caccia a una sua temibile collega dall'altra parte della barricata.

So excited to bring #WW84 to the fans in Brazil! And the world!! Tune in, and see you soon #CCXP! #DayOfWonder #Finally!! pic.twitter.com/wrwTpozXZo — Patty Jenkins (@PattyJenks) October 21, 2019

Una trama che si preannuncia avvincente, soprattutto se a quanto rivelato si sommano il ritorno dello Steve Trevor di Chris Pine e l'arrivo di Barbara Ann Minerva, la villain Cheetah che sarà interpretata da Kristen Wiig, e di Pedro Pascal in un ruolo ancora top secret. Una trama di cui i fan sperano di carpire nuovi dettagli proprio a partire dal primo trailer, che dovrebbe debuttare online in tutto il mondo subito dopo la proiezione al CCXP di San Paolo, dove sarà "accompagnato" proprio dalla presenza di Gal Gadot.

Nel cast, ad affiancare la protagonista, oltre ai già citati Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig, troveremo anche Robin Wright, Connie Nielsen, Gabriella Wilde e Ravi Patel. Diretto da Patty Jenkins, con una sceneggiatura di David Callaham e Geoff Johns , Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema il 4 Giugno 2020.